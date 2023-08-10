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Новый вариант COVID-19 все больше распространяется в мире – предупреждение ВОЗ
Новый вариант COVID-19 все больше распространяется в мире – предупреждение ВОЗ
Эксперты ВОЗ считают, что из-за преимущества нового варианта COVID-19 в росте и характеристик защиты от иммунитета, он может стать "доминирующим" во всем мире 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T21:06+0400
2023-08-10T21:06+0400
2023-08-10T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В международной организации указали, что в то время как EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность к преодолению иммунитета, на сегодняшний день сообщений об изменениях тяжести заболевания не поступало.Вместе с тем эксперты ВОЗ считают, что из-за его преимущества в росте и характеристик защиты от иммунитета, "Эрис" может привести к росту заболеваемости и стать "доминирующим" в некоторых странах или даже во всем мире.ВОЗ: за месяц почти в половине стран мира не выявлено случаев COVID-19 >>Организация призывает государства обратить внимание на это явление, делясь информацией об эволюции этого варианта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
Новый вариант COVID-19 все больше распространяется в мире – предупреждение ВОЗ
21:06 10.08.2023 (обновлено: 21:32 10.08.2023)
Эксперты ВОЗ считают, что из-за преимущества нового варианта COVID-19 в росте и характеристик защиты от иммунитета, он может стать "доминирующим" во всем мире
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Основываясь на имеющихся фактических данных, риск для общественного здравоохранения, создаваемый EG.5, оценивается как низкий на глобальном уровне, что соответствует риску, связанному с XBB.1.16 (подвариант Омикрона – ред.) и другими циркулирующими в настоящее время VOIS (варианты COVID-19 – ред.)", – сказано в документе.
В международной организации указали, что в то время как EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность к преодолению иммунитета, на сегодняшний день сообщений об изменениях тяжести заболевания не поступало.
Вместе с тем эксперты ВОЗ считают, что из-за его преимущества в росте и характеристик защиты от иммунитета, "Эрис" может привести к росту заболеваемости и стать "доминирующим" в некоторых странах или даже во всем мире.
Организация призывает государства обратить внимание на это явление, делясь информацией об эволюции этого варианта.