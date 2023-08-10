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Новый вариант COVID-19 все больше распространяется в мире – предупреждение ВОЗ

Новый вариант COVID-19 все больше распространяется в мире – предупреждение ВОЗ

Эксперты ВОЗ считают, что из-за преимущества нового варианта COVID-19 в росте и характеристик защиты от иммунитета, он может стать "доминирующим" во всем мире 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T21:06+0400

2023-08-10T21:06+0400

2023-08-10T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В международной организации указали, что в то время как EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность к преодолению иммунитета, на сегодняшний день сообщений об изменениях тяжести заболевания не поступало.Вместе с тем эксперты ВОЗ считают, что из-за его преимущества в росте и характеристик защиты от иммунитета, "Эрис" может привести к росту заболеваемости и стать "доминирующим" в некоторых странах или даже во всем мире.ВОЗ: за месяц почти в половине стран мира не выявлено случаев COVID-19 >>Организация призывает государства обратить внимание на это явление, делясь информацией об эволюции этого варианта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19