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Число жертв трагедии в Шови возросло до 22
Число жертв трагедии в Шови возросло до 22
Пропавшими без вести все еще числятся 11 человек 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T12:42+0400
2023-08-11T12:42+0400
2023-08-11T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Спасатели нашли тело еще одного человека в зоне бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), таким образом количество жертв возросло до 22.Как сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на главу Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, спасатели также обнаружили в зоне стихии человеческую конечность.По последним данным, пропавшими без вести считаются 11 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Поисковые работы в Шови идут уже девятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>На данный момент в поисковых работах участвуют 400 спасателей, на месте мобилизован 90 единиц спецтехники. Спасатели также используют металодетекторы. В поисковых работах активное участие принимают и оборонные силы Грузии. Накануне спасатели в двух разных местах нашли два тела. Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт Шови 3 августа, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шови, жертвы, оползень в шови, оползень
Число жертв трагедии в Шови возросло до 22
12:42 11.08.2023 (обновлено: 13:02 11.08.2023)
Пропавшими без вести все еще числятся 11 человек
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Спасатели нашли тело еще одного человека в зоне бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), таким образом количество жертв возросло до 22.
Как сообщает телекомпания "Рустави 2
" со ссылкой на главу Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, спасатели также обнаружили в зоне стихии человеческую конечность.
По последним данным, пропавшими без вести считаются 11 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
Поисковые работы в Шови идут уже девятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам.
На данный момент в поисковых работах участвуют 400 спасателей, на месте мобилизован 90 единиц спецтехники. Спасатели также используют металодетекторы.
В поисковых работах активное участие принимают и оборонные силы Грузии. Накануне спасатели в двух разных местах нашли два тела.
Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт Шови 3 августа, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины.