https://sputnik-georgia.ru/20230810/smertonosnyy-opolzen-na-kurorte-shovi--prichiny-obvineniya-i-reaktsiya-vlastey-gruzii-281011597.html

Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии

Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии

Главные вопросы: почему не купили спасательные вертолеты, почему разрешили строить коттеджи и почему не спрогнозировали стихийное бедствие? 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T09:01+0400

2023-08-10T09:01+0400

2023-08-10T13:11+0400

грузия

аналитика

шови

майя битадзе

происшествия

оползень в шови

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Катастрофа на знаменитом высокогорном курорте Шови в Западной Грузии шокировала всю страну и не только – соболезнования поступали со всего мира.Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины, и, что самое трагичное, унес жизни людей. Страна живет в состоянии ожидания восьмой день. К этому времени нашли тела 21 человека, и продолжаются поиски останков еще более десяти человек. Из зоны стихийного бедствия вывезли 210 человек, среди которых отдыхающие и персонал туристических объектов.Пока буквально вся страна с замиранием сердца ждала вестей из зоны стихийного бедствия, а спасатели ценой своей жизни пробирались к месту катастрофы, дорога к Шови была повреждена, а мосты разрушены бушующей вследствие схода оползня рекой Чанчахи, часть оппозиции и некоторые эксперты начали делать громкие заявления, обвиняя власти во всем случившемся. В правящей партии "Грузинская мечта" назвали поведение оппонентов вредительством и игрой на нервах людей в столь трагичный для страны момент.Политики пытаются превратить беду в свой "политический актив", сказала председатель парламентского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе.Иного мнения придерживаются оппоненты властей. Они считают крайне важным получение ответов на главные вопросы: можно ли было предотвратить трагедию в случае работы системы раннего предупреждения и сработали ли государственные органы своевременно и эффективно. Курорт республиканского значенияХвойные леса и минеральные воды (углекислые, гидрокарбонатные и натриево-калиевые с содержанием железа) ежегодно привлекали в Шови тысячи местных и иностранных туристов. В Шови отправлялись лечить аллергические, гастроэнтерологические заболевания, бронхит, астму, просто для профилактики или наслаждения природой и свежим воздухом.Курорт республиканского значения был создан на пастбищах села Глола (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) в ущелье реки Чанчахи и ее правого притока, реки Буба, на южном склоне Кавказского хребта на границе альпийской зоны на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря.Трагедия на курорте Шови спровоцирована сразу несколькими природными явлениями – геологи>>Изначально курорт назывался Шамшови – в честь доктора медицинских наук Шамше Лежава, благодаря которому он был построен. Лежава начал работать над созданием курорта в 1913, а открытие состоялось в 1929 году. В 1937 году Лежава был репрессирован, а название курорта сокращено – Шови вместо Шамшови. Обвинение: вертолеты негодныеПервый вопрос, который оппозиционеры начали задавать сразу после трагедии в Шови: где приобретенные новые вертолеты и почему их не используют в ходе поисково-спасательной операции? Почему используемые вертолеты не оснащены приборами ночного видения, чтобы можно было работать круглосуточно?Власти еще в 2020 году обещали купить спасательный вертолет, но до сих пор не сделали этого, заявил член крупнейшей оппозиционной, а в прошлом правящей партии "Единое национальное движения" Васо Урушадзе. По словам оппозиционера, нынешнее руководство страны коррумпированное, и безопасность людей не является приоритетом для него.Урушадзе был первым политиком, который обрушился с критикой в адрес властей сразу после стихийного бедствия. Масло в огонь подлил экс-президент страны Михаил Саакашвили, который сейчас находится за решеткой за служебные преступления. На странице Саакашвили в соцсети появился пост, в котором говорится, что в период его президентства Грузия, несмотря на большие препятствия, приобрела французские многоцелевые вертолеты "Супер пума" (Super Puma), а нынешние власти отказались от них, решив отремонтировать амортизированные российские вертолеты.Трагедия в Шови в очередной раз показала нехватку технического оборудования для работы в подобных кризисных ситуациях, заявил в свою очередь аппарат Народного защитника Грузии через два дня после трагедии."Супер пума" vs МИ-8О том, что приобретенные в 2011 году вертолеты "Супер пума" непригодны для спасательных операций, нынешние власти Грузии заявляли не раз. Дело в том, что они не были оснащены соответствующим оборудованием. Более того, один из них был изготовлен на заказ, с высококлассным салоном и дизайном, для перевозки высокопоставленных должностных лиц.Поэтому было принято решение продать этот роскошный вертолет, а вырученные деньги использовать для экономии (5,5 млн евро) на приобретение трех новых вертолетов типа Н145, предназначенных для спасательных операций. Контракт был заключен с франко-немецкой компанией Airbus Helicopters на сумму 26,5 миллиона евро. Airbus Helicopters – это один из ведущих производителей вертолетов в мире. Первый вертолет Грузия получит в декабре 2023 года, сказал глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. В поисково-спасательных операциях в Грузии используют находящиеся на балансе Погранполиции МВД вертолеты МИ-8, у которых есть специальное спасательное оборудование. Именно они были задействованы в Шови. Мгебришвили подчеркнул, что вертолеты Погранполиции МВД выполнили в Шови все поставленные перед ними задачи на 100%. Вертолет vs дронСлужба по управлению чрезвычайными ситуациями руководствовалась гайдлайнами, по которым работают во всем цивилизованном мире, сказал один из лидеров "Грузинской мечты", председатель парламентской фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе. По его словам, спасатели, рискуя своей жизнью, прокладывали себе путь досками и вели поиски по краям зоны бедствия, там, где был "теоретический или немного практический шанс спасения людей". Согласно правилам, первым делом нужно обойти именно эти территории, прежде чем вертолет займется эвакуацией спасенных людей. Шансов спасти человека, оказавшегося в самом центре оползня под слоем земли, практически нет. Вертолеты прибыли в Шови около 18:00 и работали до тех пор, пока не стемнело. Потом запустили дроны с тепловизором. Он обвинил в распространении дезинформации оппозиционные телеканалы и оппозиционеров, утверждающих, что поисково-спасательная операция была неэффективной, так как вертолеты не работали ночью.Обвинение: вертолеты опоздали, от помощи безрассудно отказались Критики властей в первые же часы после схода оползня в Шови начали говорить о том, что вертолеты прибыли с опозданием, в противном случае можно было бы спасти больше людей. Кроме того, по утверждению оппонентов властей, нельзя было отказываться от помощи, предложенной соседями – Турцией, Арменией, Азербайджаном."Вертолет прилетел не с опозданием в три часа, а через три часа. Всего-навсего за три часа. Час нужно на полет. После поступления сообщения, естественно, нужно перепроверить, какая нужна техника, и после этого есть период подготовки техники", – сказал глава парламента Шалва Папуашвили.По его словам, вертолет – это не машина, чтобы можно было сразу завести и поехать. Спасатели отправились в Шови сразу после поступления сообщения о стихийном бедствии – курорт был оторван от внешнего мира. В результате координированной работы разных госструктур мобилизованы были полиция, медики, геологи, а позже и военные. Кроме того, задействовано более 100 единиц специальной техники. Выживших после оползня в Шови вывозили из зоны стихийного бедствия поэтапно. Часть вывезли в первый же день, 3 августа. Остальных доставили в безопасное место, обеспечили всем необходимым, и с ними находились полиция и спасатели. Утром 4 августа начался второй этап спасательной операции. В целом зону стихийного бедствия невредимыми покинули 210 человек. На третий день после схода оползня, 5 августа, была прорезана временная дорога и построен временный мост к зоне стихийного бедствия."Сегодня у страны нет проблем с ресурсами", – заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, отвечая на вопрос о том, почему Грузия не воспользовалась предложенной помощью.О том, что спасатели и специалисты были мобилизованы в кратчайшие сроки и не было необходимости в помощи со стороны, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе добавил, что не имело никакого значения – было бы больше вертолетов или нет.По его словам, утверждения, что, подключив больше ресурсов, можно было получить другой результат, – это не только спекуляция, но и чистой воды вранье. Он подчеркнул, что стыдно спекулировать темой, которая связана с гибелью людей. Если бы даже было дополнительно 100 вертолетов, все равно надо было бы делать то, что было сделано, подчеркнул лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Власти Грузии изначально заявляли, что у госструктур достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно справиться в сложившейся ситуации. К месту стихийного бедствия не подпускали добровольцев, желающих помочь спасателям. В первый день из-за этого произошла не одна словесная перепалка жителей соседнего населенного пункта с полицией. Группе добровольцев объясняли, что была большая опасность увязнуть в грязи глубиной несколько метров и они могли вместо помощи создать еще больше проблем спасателям. Те отказывались принимать эти аргументы, настаивая на том, что лучше спасателей разбираются в местности, так как они выросли в этих краях. Обвинение: трагедию можно было предотвратить, но этого не сделалиЛюди не погибли бы, если бы работала система раннего предупреждения и всех вовремя эвакуировали и, более того, если бы власти не допустили строительства коттеджей в оползнеопасной зоне, заявили некоторые эксперты, а оппозиционные СМИ подхватили эти утверждения и начали развивать тему. Главным объектом критики властей стали сейсмолог, директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Тея Годоладзе, неправительственная организация "Зеленая альтернатива", а также онлайн издание "Мтис амбеби" ("Новости гор") и, в частности, его основатель Гела Мтивлишвили, который с первого дня лично освещал события из зоны стихийного бедствия и не раз вступал в словесную перепалку с находящимися на месте представителями муниципальной власти. Папуашвили обвинил их в саботаже. Власти, опровергая версии оппонентов касательно причин оползня в Шови, руководствуются данными Национального агентства окружающей среды. Опровержение первое: Ложью глава парламента назвал распространенную "Мтис амбеби" 4 августа информацию о том, что причиной разрушительного оползня стало недавнее изменение русла реки Бубисцкали. Якобы новому руслу реки не хватило пропускной способности, и поэтому селевые потоки накрыли прилегающую территорию. По словам Папуашвили, русло реки изменили еще в 1960-х годах. "Сложное геологическое строение ущелья, сейсмо-тектонические условия, высокий энергетический потенциал рельефа и климатические изменения создают благоприятные условия для формирования и активизации природных стихийных процессов в ущелье. Хотя, несмотря на это, подчеркиваем, что за последние 100 лет, до 3 августа 2023 года, в русле реки Бубисцкали не имело место прохождение значительного характера селевых потоков", – сказано в первичном заключении Агентства. Река Бубисцкали берет начало у подножья ледника Буба на высоте 2970 метров и соединяется с рекой Чанчахи у курорта Шови на высоте 1520 метров над уровнем моря.Из-за глобального потепления тают ледники во всем мире, и Грузия не исключение. К примеру, 11 августа 2010 года, согласно данным landsat, площадь ледника Буба была 2,4 квадратного километра, а 4 сентября 2020 года – 1,94, говорится в материалах агентства окружающей среды. Опровержение второе:Ложью глава парламента назвал распространенную "Мтис амбеби" 4 августа информацию о том, что в течение двух дней уровень воды в реке Бубисцкали опустился, либо река вообще обмелела, что указывало на то, что вода скапливалась у истока, но никто на это не реагировал.Агентство окружающей среды в тот же день опровергло эту версию. В качестве доказательства были приведены данные со станции контроля уровня воды в реке Чанчахи, в которую впадает река Бубисцкали. По этим данным, до схода оползня уровень воды в реке не понижался. Тем не менее "Мтис амбеби" продолжало настаивать на том, что в течение двух дней образовывалось ледниковое озеро, и если бы его вовремя заметили, успели бы вовремя эвакуировать людей. На этой же версии случившегося настаивает Тея Годоладзе. Ледниковое озеро образовывается в результате таяния ледников из-за глобального потепления. На третий день после стихийного бедствия в Шови Годоладзе опубликовала на своей странице в соцсети снимки, сделанные спутником 27 июля и 4 августа, на которых, по ее словам, видно, что примерно в 7 километрах от Шови русло реки Бубисцкали резко расширилось, то есть начались оползнево-селевые процессы.О том, что стихийное бедствие в Шови было вызвано гляциальной селью, заявил гляциолог, профессор Государственного университета Ильи Леван Тиелидзе. Гляциальная сель – это селевой поток большой разрушительной силы на горных реках, сформированный в результате интенсивного таяния снега и льда, прорыва вод временных подпруженных ледником озер.Тиелидзе опубликовал на своей странице в соцсети анимацию, созданную на основе спутниковых снимков Planet от 29 июля и от 5 августа. Фото охватывают территорию от Главного Кавказского (Водораздельного) хребта до Шови.Опровержение третье:Председатель парламента назвал ложью распространенную неправительственной организацией "Зеленая альтернатива" информацию о том, что, согласно анализу Национального агентства окружающей среды, курорту Шови угрожали селевые процессы в реке Дгвиора (левый приток реки Чанчахи). "Они прямо обвели реку Дгвиора, что якобы поднялась река Дгвиора, которая находится в нескольких сотнях метров ниже. Это ущелье находится на другой стороне. Там вообще ничего не происходило. И если бы и произошло, это никак не связано с курортом Шови. Это около (села – ред.) Глола. Понятно, что люди не знают геологию, но хотя бы географию надо же учить", – сказал Папуашвили.Опровержение четвертое:Единая система раннего предупреждения включает несколько компонентов, одним из которых является система мониторинга воды. Если система мониторинга воды не фиксирует понижение или повышение уровня воды, единая система раннего предупреждения не работает, пояснил глава фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. По его словам, по Грузии установлено около 200 объектов мониторинга, из них 20 – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Он подчеркнул, что трагедии случаются, в том числе, в таких странах, которые намного более развиты в плане технологий, к примеру в Японии, Китае. Что касается системы раннего предупреждения, в 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата. Запустили ее правительство Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии.Бюджет проекта, который включает, в том числе, создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов. Программа завершится в 2025 году. Опровержение пятое:Коттеджи в Шови построили еще в 1960-70-х годах, заявил мэр Онского района Серго Хидешели в ответ на обвинения, что разрешение на застройку территории Шови выдали нынешние власти. В ответ на это сейсмолог Тея Годоладзе сказала, что коммунисты ослушались геологов и совершили ошибку, а нынешние власти продолжили эту практику, выдавая разрешения на строительство все новых коттеджей. По словам Годоладзе, и местные жители, и сотрудники Онского муниципалитета знали, что Шови является оползнеопасной зоной и что у горных рек, где есть опасность селевых потоков, нельзя строить коттеджи, но власти не обращали на это внимание. "Строительство начинается с геологии, а у нас – наоборот", – отметила Годоладзе. "Это не место происшествия, а бойня Шови", – написал в соцсети основатель оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Ника Гварамия. Предварительное заключение Национального агентства окружающей средыОбъем пришедшей в действие в ущелье реки Бубисцкали твердой массы приблизительно составил 5 миллионов кубометров. Большая часть оказалась в руслах рек Чанчахи и Риони, а около 1,5 миллиона кубометров твердой массы было аккумулировано в эпицентре стихийного бедствия и транзитной зоне ущелья Бубисцкали.Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Получено подтверждение невозможности прогнозирования схода оползня>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Высококачественные спутниковые фотографии подтвердили заключение экспертов о быстром развитии природных явлений, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия. Снимки министерство получило два дня назад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, аналитика, шови, майя битадзе, происшествия, оползень в шови