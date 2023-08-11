https://sputnik-georgia.ru/20230811/eto-poslednyaya-tochka--volskiy-o-dezinformatsii-vokrug-tragedii-v-shovi-281127842.html

"Это последняя точка" – Вольский о дезинформации вокруг трагедии в Шови

"Это последняя точка" – Вольский о дезинформации вокруг трагедии в Шови

Политик подчеркнул, что у трагедии не было никаких предусловий 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T12:22+0400

2023-08-11T12:22+0400

2023-08-11T15:00+0400

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оползень

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Полученные со спутника фотографии зоны стихийного бедствия на горном курорте Шови еще раз подтверждают, что конкретные люди и группы распространяли дезинформацию о причинах трагедии, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. На днях Национальное агентство окружающей среды обнародовало спутниковые фотографии в качестве подтверждения данных первичного заключения агентства о том, что стихийное бедствие невозможно было спрогнозировать. Это заключение опровергло версию о том, что причиной оползня стал прорыв ледникового озера, который образовался за несколько дней, но этого никто не заметил. "Спутниковые фотографии – это последняя точка в потоке дезинформации, которая шла от конкретных людей и конкретных групп. По сей день это сохраняется. Еще до (публикации фото – ред.) было известно, что нет никаких предпосылок, которые могли бы стать основанием для раннего оповещения", – заявил Вольский.На второй день после схода оползня, 4 августа информационное агентство "Мтис амбеби" сообщило, что в течение двух дней уровень воды в реке Бубисцкали опустился, либо река вообще обмелела, что указывало на то, что вода скапливалась у истока, но никто на это не реагировал.Агентство окружающей среды в тот же день опровергло эту версию. В качестве доказательства были приведены данные со станции контроля уровня воды в реке Чанчахи, в которую впадает река Бубисцкали. По этим данным, до схода оползня уровень воды в реке не понижался.Тем не менее "Мтис амбеби" продолжало настаивать на том, что в течение двух дней образовывалось ледниковое озеро, и если бы его вовремя заметили, успели бы вовремя эвакуировать людей. На этой же версии случившегося настаивает сейсмолог, директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Тея Годоладзе. Она опубликовала на своей странице в соцсети снимки, сделанные спутником 27 июля и 4 августа, на которых, по ее словам, видно, что примерно в 7 километрах от Шови русло реки Бубисцкали резко расширилось, то есть начались оползнево-селевые процессы, что, возможно, вызвало перекрытие реки.По последним данным, в результате оползня погиб 21 человек. Пропавшими без вести считаются 12 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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