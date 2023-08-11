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Импорт авиатоплива в Грузию сократился с начала года – новые данные

Импорт авиатоплива в Грузию сократился с начала года – новые данные

В январе-июле на 9,7% вырос импорт в Грузию смазочных материалов и составил 13,23 тысячи тонн 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T07:01+0400

2023-08-11T07:01+0400

2023-08-11T07:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Импорт авиационного керосина в Грузию в январе-июле 2023 года сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 67,1 тысячи тонн, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов. Лидером среди стран-поставщиков авиационного керосина в Грузию является Туркменистан. За семь месяцев 2023 года из этой страны было импортировано 29,6 тысячи тонн, что составляет 44,1% от общего показателя импорта. За Туркменистаном следует Азербайджан – 17,3 тысячи тонн. Это 25,8 % от общего импорта. Власти Грузии работают над снижением цен на топливо >>Кроме того, 10,3 тысячи тонн авиационного керосина завезли из Греции – 15,3% от общего импорта. На долю Турции пришлось 10%, откуда импортировали 6,7 тысячи тонн. Также небольшая доля в 4,8 % пришлась на Мальту, откуда завезли 3,2 тысячи тонн. По информации Союза импортеров нефтепродуктов, в январе-июле на 9,7% вырос импорт в Грузию смазочных материалов и составил 13,23 тысячи тонн. Больше всего смазочных материалов завезли из Турции – 2,79 тысячи тонн, что составляет 21,1% от общего показателя импорта. За Турцией следуют Иран – 2,74 тысячи тонн (20,7% от общего импорта), Германия – 1,5 тысячи тонн (11,3%), Азербайджан – 0,82 тысячи тонн (6,2%), а также другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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