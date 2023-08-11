https://sputnik-georgia.ru/20230811/lozh-i-kleveta-ministr-o-bezopasnosti-glavnoy-avtomagistrali-gruzii-na-rikoti-281136087.html

Ложь и клевета! Министр о безопасности главной автомагистрали Грузии на Рикоти

Ложь и клевета! Министр о безопасности главной автомагистрали Грузии на Рикоти

Кампания подобного рода была и раньше, но проводить параллели с Шови совершенно необоснованно, заявил министр 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T15:37+0400

2023-08-11T15:37+0400

2023-08-11T15:46+0400

грузия

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ираклий карселадзе

мамука хазарадзе

автодорога восток-запад

рикотский перевал

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Обвинения части оппозиции в связи с безопасностью строительных работ на перевале Рикоти, который связывает Западную и Восточную Грузию, являются необоснованными и направлены на то, чтобы запугать население, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. Председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе требует проведения международного аудита строительства дороги на перевале Рикоти, которая является частью международной автомагистрали Восток-Запад. По его словам, необходимо проверить безопасность, оползнеопасные зоны, систему мониторинга и финансы. Хазарадзе утверждает, что процесс идет с нарушениями, и Рикоти может обернуться следующей большой катастрофой. Оппозиционер поднял вопрос на фоне трагедии на горном курорте Шови. По последним данным, в результате оползня погибли 22 человека. Пропавшими без вести считаются 11 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. "Самое неприемлемое, что есть в этом, состоит в том, что они искусственно напрягают, запугивают наше население... Подобные действия на таком фоне совершенно неприемлемы и недопустимы", – подчеркнул Карселадзе. Оппозиция спекулирует темой строительных работ на перевале Рикоти – депутат >>В конце марта перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. В июне движение автотранспорта восстановили. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий карселадзе, мамука хазарадзе, автодорога восток-запад, рикотский перевал