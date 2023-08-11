https://sputnik-georgia.ru/20230811/oppozitsiya-spekuliruet-temoy-stroitelnykh-rabot-na-perevale-rikoti--deputat-281132817.html

Оппозиция спекулирует темой строительных работ на перевале Рикоти – депутат

Оппозиция спекулирует темой строительных работ на перевале Рикоти – депутат

Оппозиция пытается нанести ущерб жизненно важным для Грузии процессам, уверен депутат 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T14:22+0400

2023-08-11T14:22+0400

2023-08-11T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Часть грузинской оппозиции спекулирует вопросом строительных работ на перевале Рикоти и искусственно поднимает тему безопасности, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе требует проведения международного аудита строительных работ на перевале Рикоти. По словам Хазарадзе, необходимо проверить безопасность, оползнеопасные зоны и финансы. Как отметил депутат, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие финансовые институты оказывают большую поддержку этим проектам. По его словам, никто из них не стал бы инвестировать в проекты, которые содержат риски в плане безопасности. "В грузинской реальности соблюдены все международные стандарты, в том числе обеспечены экспертные заключения. При этой власти так было и так будет", – подчеркнул Миканадзе. Слухи вокруг безопасности строительных работ на перевале Рикоти – ответ властей>>В конце марта перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. В июне движение автотранспорта восстановили. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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