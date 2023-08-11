https://sputnik-georgia.ru/20230811/mishustin-ekonomika-rossii-vyrosla-na-15-za-polgoda-281143780.html

Мишустин: экономика России выросла на 1,5% за полгода

Мишустин: экономика России выросла на 1,5% за полгода

Экономика России смогла адаптироваться к современным вызовам и демонстрирует устойчивый рост, заявил премьер РФ 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T22:29+0400

2023-08-11T22:29+0400

2023-08-11T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия улучшила положение по всем ключевым экономическим показателям, сообщило РИА Новости.Российский премьер отметил, что экономика России смогла адаптироваться к современным вызовам и демонстрирует устойчивый рост благодаря своевременно принятым совместно с Центробанком мерам.По его словам, промышленное производство увеличило показатели на 2,5%, а рост обрабатывающих производств превысил 6%.Как конфликт на Украине влияет на экономику России – оценка МВФ >>Глава правительства подчеркнул важность сохранения высоких темпов экономики и необходимость обеспечивать отечественными товарами внутренний рынок.Мишустин призвал правительство продолжать реализацию мер на увеличение занятости и повышение эффективности экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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