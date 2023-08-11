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Мишустин: экономика России выросла на 1,5% за полгода
Мишустин: экономика России выросла на 1,5% за полгода
Экономика России смогла адаптироваться к современным вызовам и демонстрирует устойчивый рост, заявил премьер РФ 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T22:29+0400
2023-08-11T22:29+0400
2023-08-11T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия улучшила положение по всем ключевым экономическим показателям, сообщило РИА Новости.Российский премьер отметил, что экономика России смогла адаптироваться к современным вызовам и демонстрирует устойчивый рост благодаря своевременно принятым совместно с Центробанком мерам.По его словам, промышленное производство увеличило показатели на 2,5%, а рост обрабатывающих производств превысил 6%.Как конфликт на Украине влияет на экономику России – оценка МВФ >>Глава правительства подчеркнул важность сохранения высоких темпов экономики и необходимость обеспечивать отечественными товарами внутренний рынок.Мишустин призвал правительство продолжать реализацию мер на увеличение занятости и повышение эффективности экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, экономика, михаил мишустин
россия, в мире, новости, экономика, михаил мишустин
Мишустин: экономика России выросла на 1,5% за полгода
Экономика России смогла адаптироваться к современным вызовам и демонстрирует устойчивый рост, заявил премьер РФ
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия улучшила положение по всем ключевым экономическим показателям, сообщило РИА Новости
.
Российский премьер отметил, что экономика России смогла адаптироваться к современным вызовам и демонстрирует устойчивый рост благодаря своевременно принятым совместно с Центробанком мерам.
"По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, валовой внутренний продукт, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а во втором квартале текущего года – уже на 4,6%", – отметил Мишустин.
По его словам, промышленное производство увеличило показатели на 2,5%, а рост обрабатывающих производств превысил 6%.
Глава правительства подчеркнул важность сохранения высоких темпов экономики и необходимость обеспечивать отечественными товарами внутренний рынок.
Мишустин призвал правительство продолжать реализацию мер на увеличение занятости и повышение эффективности экономики.