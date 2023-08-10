https://sputnik-georgia.ru/20230810/slukhi-vokrug-bezopasnosti-stroitelnykh-rabot-na-perevale-rikoti---otvet-vlastey-281117861.html

Слухи вокруг безопасности строительных работ на перевале Рикоти – ответ властей

Слухи вокруг безопасности строительных работ на перевале Рикоти – ответ властей

Все склоны на перевале будут обустроены в соответствии с проектом, и движение на указанном участке будет безопасным, заявил глава департамента 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T19:34+0400

2023-08-10T19:34+0400

2023-08-10T19:45+0400

грузия

новости

экономика

рикотский перевал

мамука хазарадзе

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Негативные заявления вокруг безопасности строительных работах на перевале Рикоти и коррупции, прозвучавшие за последнее время, являются попыткой внушить обществу страх, заявил глава департамента автомобильных дорог Георгий Церетели. Председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе требует проведения международного аудита строительных работ на перевале Рикоти. По словам Хазарадзе, необходимо проверить безопасность, оползнеопасные зоны и финансы. По его словам, работы на перевале идут по плану. "Хочу сообщить вам, что строительные работы на перевале Рикоти идут по плану. По некоторым участкам продвинулись вперед, указанные участки откроются до конца года и войдут в эксплуатацию. Все склоны на перевале Рикоти будут обустроены в соответствии с проектом, и движение на указанном участке будет безопасным", – заявил Церетели. Как отметил глава департамента, указанные проекты реализуются с 2019 года – строятся 97 мостов и 51 тоннель. Строительные работы финансируются международными организациями. Движение на Рикотском перевале восстановлено >>"Ни один человек не может привести никаких фактов, связанных с коррупционными сделками. Все компании выбираются по согласованию с донорами", – сказал Церетели. В конце марта перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. В июне движение автотранспорта восстановили. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Рикотский перевал: последние данные с трассы Восток-Запад >>Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, рикотский перевал, мамука хазарадзе, департамент автомобильных дорог