https://sputnik-georgia.ru/20230811/pervaya-za-47-let-missiya-na-lunu-zapuschena-s-kosmodroma-vostochnyy--281127026.html

Первая за 47 лет миссия на Луну запущена с космодрома Восточный

Первая за 47 лет миссия на Луну запущена с космодрома Восточный

Главная цель станции "Луна-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Российская автоматическая станция "Луна-25" выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока "Фрегат", сообщили в "Роскосмосе".Последний советский космический аппарат "Луна-24", отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 03:11 тбс. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.Запуск первой в истории России автоматической станции "Луна-25" – видео>>Главная цель станции – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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