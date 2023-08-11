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Первая за 47 лет миссия на Луну запущена с космодрома Восточный
Первая за 47 лет миссия на Луну запущена с космодрома Восточный
Главная цель станции "Луна-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T10:55+0400
2023-08-11T10:55+0400
2023-08-11T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Российская автоматическая станция "Луна-25" выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока "Фрегат", сообщили в "Роскосмосе".Последний советский космический аппарат "Луна-24", отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 03:11 тбс. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.Запуск первой в истории России автоматической станции "Луна-25" – видео>>Главная цель станции – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, наука, роскосмос
россия, в мире, наука, роскосмос
Первая за 47 лет миссия на Луну запущена с космодрома Восточный
10:55 11.08.2023 (обновлено: 11:03 11.08.2023)
Главная цель станции "Луна-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Российская автоматическая станция "Луна-25" выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока "Фрегат", сообщили в "Роскосмосе".
Последний советский космический аппарат "Луна-24", отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.
"Автоматическая станция выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока "Фрегат". Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли – 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский (координаты центра эллипса 69,5450 градуса южной широты и 43,5440 градуса восточной долготы)", – говорится
в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса".
Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 03:11 тбс. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.
Главная цель станции – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.