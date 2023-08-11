https://sputnik-georgia.ru/20230811/spetsialisty-otsenili-riski-opolznya-v-samegrelo-pervye-rekomendatsii-281146459.html

Специалисты оценили риски оползня в Самегрело: первые рекомендации

Специалисты оценили риски оползня в Самегрело: первые рекомендации

Специалисты рекомендуют углубить и расширить русло реки в пределах существующих морфогеологических параметров 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Хотя уровень опасности из-за оползня в долине правого притока реки Илори у села Мужава в регионе Самегрело невелик, необходимо принять ряд срочных мер, говорится в заключении Национального агентства окружающей среды. Оползень сошел в русло реки Тенеба 8 августа и перекрыл реку. Специалисты прибыли на место 9 августа. Специалисты рекомендуют углубить и расширить русло реки в пределах существующих морфогеологических параметров. Еще один оползень на западе Грузии – риск повторения трагедии в Шови минимален >>"До того, пока указанные работы будут выполнены в полном объеме, муниципалитету необходимо установить мониторинг в районе и в случае осложнения ситуации проинформировать соответствующие органы", – отмечается в заключении. По мнению специалистов, работы должны быть выполнены на основании соответствующего проекта с полным соблюдением действующих в стране строительных норм и правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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