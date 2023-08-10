https://sputnik-georgia.ru/20230810/esche-odin-opolzen-na-zapade-gruzii---risk-povtoreniya-tragedii-v-shovi-minimalen-281086902.html

Еще один оползень на западе Грузии – риск повторения трагедии в Шови минимален

Еще один оползень на западе Грузии – риск повторения трагедии в Шови минимален

В районе Цаленджиха скалистая масса полностью перекрыла течение реки Тебена, что вызвало застой воды 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T00:18+0400

2023-08-10T00:18+0400

2023-08-10T00:26+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Оползень сошел в горах района Цаленджиха и перекрыл реку Тебене, уровень опасности минимальный, говорится в сообщении администрации губернатора Самегрело - Земо Сванети. О сходе еще одного оползня в соседнем с регионом Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где в результате схода оползня на курорте Шови 3 августа погибли более 20 человек, стало известно 8 августа. По данным администрации губернатора, гидрологи и геологи изучили вероятность скопления воды в русле реки Тенебе из-за оползня и подготовят заключение. Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, поиски тел еще 12 человек продолжаются. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Трагедия в Шови – получено подтверждение невозможности прогноза схода оползня>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>> Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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