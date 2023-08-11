https://sputnik-georgia.ru/20230811/spetsialisty-proverili-kachestvo-vody-v-chernom-more--rezultaty-laboratornykh-issledovaniy-281128281.html

Специалисты проверили качество воды в Черном море – результаты лабораторных исследований

Специалисты проверили качество воды в Черном море – результаты лабораторных исследований

Безопасность воды в Черном море стала тревожить людей после разрушения Каховской ГЭС 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T13:42+0400

2023-08-11T13:42+0400

2023-08-11T13:42+0400

грузия

новости

общество

черное море

тбилиси

аджария

мариам квривишвили

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Последние лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии к 30 июля находится в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. Во время исследования были определены химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры. Черное море безопасно! В Тбилиси заявили об антигосударственной кампании>>В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды. Национальное агентство окружающей среды проверяет воду раз в десять дней на девяти станциях. С 10 июля количество станций увеличилась. Три станции появились на территории Анаклия-Ганмухури. Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров. Последняя проверка была осуществлена в семи местах аджарского побережья. Образцы воды были взяты в Сарпи, Квариати, "Аквапарке", на центральном пляже Батуми, Зеленом мысе, Бобоквати и на центральном пляже Кобулети. Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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