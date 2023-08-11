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Стоимость туров из России в Турцию и Грузию достигла исторического максимума

Стоимость туров из России в Турцию и Грузию достигла исторического максимума

Средняя стоимость тура в Грузии составляет 54,5 тысячи рублей 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T11:42+0400

2023-08-11T11:42+0400

2023-08-11T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Стоимость туристических поездок в Турцию и Грузию достигла исторического максимума с 2001 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ данных Росстата.Стоимость поездок для отдыха в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно увеличивалась и в январе 2023 года составила 52,1 тысячи рублей. Ежемесячно поездки становились дороже, резкий скачок цен был зафиксирован в мае, когда стоимость поездки с 69 тысяч рублей подскочила до 76,2 тысячи. Грузия сможет заменить россиянам подорожавшую Турцию – МТС Travel>>В июне 2023 года стоимость выросла до 81,1 тысячи, а в июле поездки подорожали еще на 2,4 тысячи – до 83,4 тысячи рублей. Исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран, в их числе Беларусь – рост до 29,3 тысячи рублей, страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) – рост до 54,5 тысячи, Средняя Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) – рост до 63,3 тысячи рублей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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