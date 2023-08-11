https://sputnik-georgia.ru/20230811/tragediya-shovi-chislo-zhertv-vozroslo-do-24-chelovek-281140847.html
Трагедия Шови: число жертв возросло до 24 человек
Трагедия Шови: число жертв возросло до 24 человек
Пропавшими без вести в результате смертоносного схода оползня на курорте в горах Грузии считаются девять человек 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T18:22+0400
2023-08-11T18:22+0400
2023-08-11T18:26+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Спасатели нашли тела еще двух человек в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), таким образом, количество жертв возросло до 24, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. В пятницу спасатели нашли трех погибших и фрагмент тела. По последним данным, пропавшими без вести считаются девять человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Поисковые работы в Шови идут уже девятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к т. н. кислым водам. На данный момент в поисковых работах участвуют 400 спасателей, на месте мобилизовано 90 единиц спецтехники. Спасатели также используют металлодетекторы. В поисковых работах активное участие принимают и оборонные силы Грузии. Накануне спасатели в двух разных местах нашли два тела. Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт Шови 3 августа, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шови, ираклий карселадзе, оползень в шови, рача-лечхуми и квемо сванети, рача
Трагедия Шови: число жертв возросло до 24 человек
18:22 11.08.2023 (обновлено: 18:26 11.08.2023)
Пропавшими без вести в результате смертоносного схода оползня на курорте в горах Грузии считаются девять человек
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Спасатели нашли тела еще двух человек в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), таким образом, количество жертв возросло до 24, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
В пятницу спасатели нашли трех погибших и фрагмент тела. По последним данным, пропавшими без вести считаются девять человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
Поисковые работы в Шови идут уже девятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к т. н. кислым водам.
На данный момент в поисковых работах участвуют 400 спасателей, на месте мобилизовано 90 единиц спецтехники. Спасатели также используют металлодетекторы.
В поисковых работах активное участие принимают и оборонные силы Грузии. Накануне спасатели в двух разных местах нашли два тела.
Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт Шови 3 августа, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины.