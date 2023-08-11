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https://sputnik-georgia.ru/20230811/ubiystvo-taksista-na-vostoke-gruzii--sud-prigovoril-obvinyaemykh-k-20-i-12-godam-tyurmy-281145229.html
Убийство таксиста на востоке Грузии – суд приговорил обвиняемых к 20 и 12 годам тюрьмы
Убийство таксиста на востоке Грузии – суд приговорил обвиняемых к 20 и 12 годам тюрьмы
Полиция задержала двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего, вскоре после случившегося, а третьему подозреваемому обвинения были предъявлены заочно 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T22:05+0400
2023-08-11T22:05+0400
грузия
происшествия
новости
руставский городской суд
убийство
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Руставский городской суд признал виновным в умышленном убийстве водителя такси двух обвиняемых и приговорил к 20 и 12 годам тюрьмы, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. По данным прокуратуры, доказательствами, изученными в ходе судебного разбирательства, установлено, что 20 мая 2023 года в селе Марабда района Тетрицкаро (Квемо Картли) трое обвиняемых, в том числе один несовершеннолетний, убили таксиста с целью завладения автомобилем. Чтобы скрыть следы, обвиняемые поместили тело в багажник автомобиля и закопали его в яме на прилегающей территории, после чего завладели автомобилем погибшего и приступили к его разборке на запчасти. Таксиста убили и закопали – детали преступления на юге Грузии &gt;&gt;Полиция задержала двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего, вскоре после случившегося – 22 мая. А третьему были заочно предъявлены обвинения. Всем троим были предъявлены обвинения по статье "Умышленное убийстве при отягчающих обстоятельства, совершенное группой лиц из корыстных побуждений". Суд признал виновными по предъявленному обвинению двух лиц, один из которых был приговорен к 20 годам лишения свободы, а другой, несовершеннолетний, – к 12 годам лишения свободы, максимальному наказанию, предусмотренному Кодексом о правосудии в отношении несовершеннолетних. Что касается третьего обвиняемого, то, по данным прокуратуры, рассмотрение дела продолжается в Руставском городском суде. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, руставский городской суд, убийство
грузия, происшествия, новости, руставский городской суд, убийство

Убийство таксиста на востоке Грузии – суд приговорил обвиняемых к 20 и 12 годам тюрьмы

22:05 11.08.2023
© Sputnik / Olga KiknavelidzeЗдание городского суда в городе Рустави
Здание городского суда в городе Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2023
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Полиция задержала двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего, вскоре после случившегося, а третьему подозреваемому обвинения были предъявлены заочно
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Руставский городской суд признал виновным в умышленном убийстве водителя такси двух обвиняемых и приговорил к 20 и 12 годам тюрьмы, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
По данным прокуратуры, доказательствами, изученными в ходе судебного разбирательства, установлено, что 20 мая 2023 года в селе Марабда района Тетрицкаро (Квемо Картли) трое обвиняемых, в том числе один несовершеннолетний, убили таксиста с целью завладения автомобилем.
Чтобы скрыть следы, обвиняемые поместили тело в багажник автомобиля и закопали его в яме на прилегающей территории, после чего завладели автомобилем погибшего и приступили к его разборке на запчасти.
Таксиста убили и закопали – детали преступления на юге Грузии >>
Полиция задержала двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего, вскоре после случившегося – 22 мая. А третьему были заочно предъявлены обвинения.
Всем троим были предъявлены обвинения по статье "Умышленное убийстве при отягчающих обстоятельства, совершенное группой лиц из корыстных побуждений".
Суд признал виновными по предъявленному обвинению двух лиц, один из которых был приговорен к 20 годам лишения свободы, а другой, несовершеннолетний, – к 12 годам лишения свободы, максимальному наказанию, предусмотренному Кодексом о правосудии в отношении несовершеннолетних.
Что касается третьего обвиняемого, то, по данным прокуратуры, рассмотрение дела продолжается в Руставском городском суде.
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