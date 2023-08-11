https://sputnik-georgia.ru/20230811/v-batumi-patsienty-smogut-poluchit-uluchshennye-meduslugi-281139361.html

В Батуми пациенты смогут получить улучшенные медуслуги

В Батуми пациенты смогут получить улучшенные медуслуги

Более 50 тысяч пациентов в Батуми смогут получить современные медицинские услуги в обновленном медучреждении 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T18:07+0400

2023-08-11T18:07+0400

2023-08-11T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Центр координации чрезвычайных ситуаций и управления неотложной помощи, соответствующий современным стандартам, появится в Батуми, сообщили в пресс-службе правительства Аджарии. В правительстве Аджарии также отметили, что скоро более 50 тысяч пациентов смогут получить современные медицинские услуги в обновленном медучреждении. Согласно проекту, новое здание поликлиники будет построено рядом с медпунктом, действующим на данный момент.Новый медцентр в рамках государственной программы всеобщего здравоохранения будет предоставлять амбулаторные сервисы. Трансплантация печени в Грузии полностью будет финансироваться государством>>На территории, прилегающей к Республиканской больнице, также начнет функционировать служба "скорой помощи". Благодаря этому проекту рабочие условия около 160 сотрудников улучшатся. На территории появятся автопарк и пространства, необходимые медицинским бригадам. Компания управления проектов Аджарии объявила соответствующий конкурс. Компании, желающие принять участие в конкурсе, должны подготовить проект строительной документации в течение не более чем 110 дней. Предположительная стоимость закупки масштабного инфраструктурного проекта составляет 320 080 лари (122,8 тысячи долларов). Прием заявок заканчивается 12 сентября этого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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