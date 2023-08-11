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В Батуми пациенты смогут получить улучшенные медуслуги
В Батуми пациенты смогут получить улучшенные медуслуги
Более 50 тысяч пациентов в Батуми смогут получить современные медицинские услуги в обновленном медучреждении 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T18:07+0400
2023-08-11T18:07+0400
2023-08-11T18:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Центр координации чрезвычайных ситуаций и управления неотложной помощи, соответствующий современным стандартам, появится в Батуми, сообщили в пресс-службе правительства Аджарии. В правительстве Аджарии также отметили, что скоро более 50 тысяч пациентов смогут получить современные медицинские услуги в обновленном медучреждении. Согласно проекту, новое здание поликлиники будет построено рядом с медпунктом, действующим на данный момент.Новый медцентр в рамках государственной программы всеобщего здравоохранения будет предоставлять амбулаторные сервисы. Трансплантация печени в Грузии полностью будет финансироваться государством>>На территории, прилегающей к Республиканской больнице, также начнет функционировать служба "скорой помощи". Благодаря этому проекту рабочие условия около 160 сотрудников улучшатся. На территории появятся автопарк и пространства, необходимые медицинским бригадам. Компания управления проектов Аджарии объявила соответствующий конкурс. Компании, желающие принять участие в конкурсе, должны подготовить проект строительной документации в течение не более чем 110 дней. Предположительная стоимость закупки масштабного инфраструктурного проекта составляет 320 080 лари (122,8 тысячи долларов). Прием заявок заканчивается 12 сентября этого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, аджария, батуми
грузия, новости, общество, аджария, батуми
В Батуми пациенты смогут получить улучшенные медуслуги
Более 50 тысяч пациентов в Батуми смогут получить современные медицинские услуги в обновленном медучреждении
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Центр координации чрезвычайных ситуаций и управления неотложной помощи, соответствующий современным стандартам, появится в Батуми, сообщили в пресс-службе правительства Аджарии.
В правительстве Аджарии также отметили, что скоро более 50 тысяч пациентов смогут получить современные медицинские услуги в обновленном медучреждении. Согласно проекту, новое здание поликлиники будет построено рядом с медпунктом, действующим на данный момент.
Новый медцентр в рамках государственной программы всеобщего здравоохранения будет предоставлять амбулаторные сервисы.
На территории, прилегающей к Республиканской больнице, также начнет функционировать служба "скорой помощи". Благодаря этому проекту рабочие условия около 160 сотрудников улучшатся. На территории появятся автопарк и пространства, необходимые медицинским бригадам.
Компания управления проектов Аджарии объявила соответствующий конкурс. Компании, желающие принять участие в конкурсе, должны подготовить проект строительной документации в течение не более чем 110 дней.
Предположительная стоимость закупки масштабного инфраструктурного проекта составляет 320 080 лари (122,8 тысячи долларов). Прием заявок заканчивается 12 сентября этого года.