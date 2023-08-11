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Дан старт проекту первого казахстанского проекта в грузинском порту Поти

Дан старт проекту первого казахстанского проекта в грузинском порту Поти

Контейнерный терминал позволит создать выгодные тарифные условия на данном маршруте, заявил министр Казахстана 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Церемония закладки капсулы состоялась в Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) на месте планируемого строительства контейнерного терминала – первого казахстанского инфраструктурного проекта в крупнейшем порту Грузии, говорится в сообщении правительства Казахстана.В церемонии приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили и министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев. Реализация проекта перейдет в активную фазу с сентября 2023 года. Строительство начнется в октябре и завершится в 2024 году. В свою очередь министр экономики Грузии Леван Давиташвили отметил, что сотрудничество двух стран выходит на новый уровень сотрудничества. "Важно отметить, что сейчас экономическое сотрудничество Грузии и Казахстана выходит на новый этап развития, и этому свидетельствует тот факт, что в 2022 году грузооборот между странами составил 3 млн долларов и утроился за последний год. В этом смысле для правильного и грамотного развития взаимоотношений и потенциала обязательно необходимо развивать инфраструктуру в плане логистики грузоперевозок", – сказал Давиташвили. Инвесторы из Казахстана намерены инвестировать в порт Поти >>Соглашение о реализации инфраструктурного проекта по строительству мультимодального терминала в городе Поти было подписано 2 июня в Тбилиси между ТОО PTC Holding и партнерами из Грузии с участием представителей государственных органов Грузии, банковского сектора и частного бизнеса. Терминал будет расположен на площади в 8 гектаров, его мощность составит 80 тысяч контейнеров (в 20-футовом эквиваленте) в год. Поскольку порт Поти является конечной точкой транспортировки грузов из Центральной Азии на Черном море, строительство контейнерного терминала позволит казахстанскому бизнесу участвовать в формировании грузовых потоков, а также создаст выгодные тарифные условия на данном маршруте для казахстанских экспортеров и позволит привлечь дополнительные объемы транзитных грузов через Республику Казахстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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