https://sputnik-georgia.ru/20230812/armeniya-zaprosila-ekstrennoe-zasedanie-sovbeza-oon-v-svyazi-s-situatsiey-v-karabakhe-281152484.html

Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Карабахе

Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Карабахе

В стране заявили о нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, из-за блокады Лачинского коридора 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T14:57+0400

2023-08-12T14:57+0400

2023-08-12T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Власти Армении запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора, сообщили в субботу в пресс-службе МИД республики.Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза заявил о нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, из-за блокады Лачинского коридора.Азербайджанские пограничники 23 апреля установили в Лачинском коридоре КПП на границе с Арменией, рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина, у моста через реку Хакари в 16 км к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. Армения выразила готовность признать Карабах территорией Азербайджана >>>Азербайджанская сторона объяснила появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. В свою очередь МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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