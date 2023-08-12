https://sputnik-georgia.ru/20230812/armeniya-zaprosila-ekstrennoe-zasedanie-sovbeza-oon-v-svyazi-s-situatsiey-v-karabakhe-281152484.html
Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Карабахе
Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Карабахе
В стране заявили о нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, из-за блокады Лачинского коридора 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T14:57+0400
2023-08-12T14:57+0400
2023-08-12T14:57+0400
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нагорно-карабахский конфликт
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Власти Армении запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора, сообщили в субботу в пресс-службе МИД республики.Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза заявил о нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, из-за блокады Лачинского коридора.Азербайджанские пограничники 23 апреля установили в Лачинском коридоре КПП на границе с Арменией, рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина, у моста через реку Хакари в 16 км к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. Армения выразила готовность признать Карабах территорией Азербайджана >>>Азербайджанская сторона объяснила появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. В свою очередь МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, азербайджан, новости, оон, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение ситуации в карабахе
армения, азербайджан, новости, оон, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение ситуации в карабахе
Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Карабахе
В стране заявили о нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, из-за блокады Лачинского коридора
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik.
Власти Армении запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора, сообщили в субботу в пресс-службе
МИД республики.
"Одиннадцатого августа Армения обратилась в Совет безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате навязанной мирному населению Нагорного Карабаха полной блокады", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза заявил о нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, из-за блокады Лачинского коридора.
Азербайджанские пограничники 23 апреля установили в Лачинском коридоре КПП на границе с Арменией, рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина, у моста через реку Хакари в 16 км к востоку от села Тех в Сюникской области Армении.
Азербайджанская сторона объяснила появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр.
В свою очередь МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.