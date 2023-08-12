https://sputnik-georgia.ru/20230812/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-ckolko-soversheno-prestupleniy-281168906.html

Борьба с воровским миром в Грузии: cколько совершено преступлений?

Борьба с воровским миром в Грузии: cколько совершено преступлений?

Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T21:42+0400

2023-08-12T21:42+0400

2023-08-12T21:42+0400

преступность в грузии

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воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Правоохранительные органы Грузии в период с 1 января по 30 июня зафиксировали 18 преступлений, связанных с деятельностью воровского криминального сообщества в стране, говорится в материалах на сайте МВД. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к вору в законе за помощью – с 2018-го. Согласно материалам, по факту членства в "воровском мире" за первое полугодие 2023 года в Грузии было заведено 11 уголовных дел, из которых два на "воров в законе". Кроме того, три уголовных дела заведено за обращение к члену "воровского мира", а четыре – за его поддержку. Воры в законе – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Борьба с воровским миром в Грузии – статистика МВД >>>Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении воры в законе традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, мвд грузии, вор в законе, воровское сообщество