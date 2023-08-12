https://sputnik-georgia.ru/20230812/istoricheskoe-reshenie--premer-gruzii-o-strategicheskom-partnerstve-s-kitaem-281154853.html

Историческое решение – премьер Грузии о стратегическом партнерстве с Китаем

Историческое решение – премьер Грузии о стратегическом партнерстве с Китаем

Глава правительства поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение в Китай 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T19:00+0400

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2023-08-12T19:00+0400

китай

ираклий гарибашвили

си цзиньпин

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Китая – историческое решение на благо обеих стран, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства. Глава правительства поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение в Китай и отметил, что после исторического визита он возвращается в Грузию с конкретными, ощутимыми результатами. "У нас состоялась очень успешная и плодотворная встреча с председателем Си Цзиньпином. Это была моя первая встреча с ним. Еще раз хочу выразить ему искреннюю благодарность за приглашение в Китай. Решение вывести существующие отношения на новый уровень, которое мы приняли вместе, было особенно приятным ", – отметил Гарибашвили. Грузия может открыть туристические центры в Китае – премьер >>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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