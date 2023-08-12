https://sputnik-georgia.ru/20230812/istoricheskoe-reshenie--premer-gruzii-o-strategicheskom-partnerstve-s-kitaem-281154853.html
Историческое решение – премьер Грузии о стратегическом партнерстве с Китаем
Историческое решение – премьер Грузии о стратегическом партнерстве с Китаем
Глава правительства поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение в Китай 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T19:00+0400
2023-08-12T19:00+0400
2023-08-12T19:00+0400
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ираклий гарибашвили
си цзиньпин
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Китая – историческое решение на благо обеих стран, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства. Глава правительства поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение в Китай и отметил, что после исторического визита он возвращается в Грузию с конкретными, ощутимыми результатами. "У нас состоялась очень успешная и плодотворная встреча с председателем Си Цзиньпином. Это была моя первая встреча с ним. Еще раз хочу выразить ему искреннюю благодарность за приглашение в Китай. Решение вывести существующие отношения на новый уровень, которое мы приняли вместе, было особенно приятным ", – отметил Гарибашвили. Грузия может открыть туристические центры в Китае – премьер >>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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китай, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, пекин, тбилиси, грузия, новости
китай, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, пекин, тбилиси, грузия, новости
Историческое решение – премьер Грузии о стратегическом партнерстве с Китаем
Глава правительства поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение в Китай
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Стратегическое партнерство Грузии и Китая – историческое решение на благо обеих стран, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства.
"Грузия и Китай стали стратегическими партнерами, что является очень важным и историческим решением и будет полезным для обеих стран", – заявил Ираклий Гарибашвили.
Глава правительства поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение в Китай и отметил, что после исторического визита он возвращается в Грузию с конкретными, ощутимыми результатами.
"У нас состоялась очень успешная и плодотворная встреча с председателем Си Цзиньпином. Это была моя первая встреча с ним. Еще раз хочу выразить ему искреннюю благодарность за приглашение в Китай. Решение вывести существующие отношения на новый уровень, которое мы приняли вместе, было особенно приятным ", – отметил Гарибашвили.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.