https://sputnik-georgia.ru/20230812/pamyat-pogibshikh-v-shovi-pochtut-na-festivale-v-pomeste-levil-vo-frantsii--281149948.html

Память погибших в Шови почтут на фестивале в поместье Левиль во Франции

Память погибших в Шови почтут на фестивале в поместье Левиль во Франции

Вместо развлекательной программы на фестивале прозвучат церковные песнопения и траурная музыка 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T17:17+0400

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2023-08-12T17:17+0400

поместье левиль

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оползень в шови

общество

культура

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Память погибших при сходе оползня на высокогорном курорте Шови почтут на масштабном фестивале в поместье Левиль во Франции, говорится в сообщении Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт Шови 3 августа, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Погибли, по последним данным, 24 человека, поисковые работы на курорте Шови проходят на периметре длиной 54 километра. В связи с этой трагедией программа культурного фестиваля в Левиле, полная различных развлекательных мероприятий, была изменена. Праздничные концерты, запланированные на 12 и 13 августа, посвященные грузинскому искусству и культуре, в том числе танцевальная часть, были полностью отменены, а вместо них будут исполнены церковные песнопения и траурная музыка.Трагедия в Шови – что происходит в эпицентре стихийного бедствия >>>В театральной части фестиваля 12 августа Цхинвальский государственный профессиональный драматический театр имени Иванэ Мачабли представит спектакль "Поезд" (реж. Гоча Капанадзе).В воскресенье, 13 августа, Потийский Государственный профессиональный театр имени Валериана Гуния покажет спектакль "Пиросмани" (реж. Элене Мацхонашвили). На фестивале в Левиле мероприятия проходят в течение четырех выходных, до 19 августа включительно. Фестиваль, по словам главы грузинского Минкульта Теи Цулукиани, проводится для эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно для их детей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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