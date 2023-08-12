https://sputnik-georgia.ru/20230812/tragediya-v-shovi---chto-proiskhodit-v-epitsentre-stikhiynogo-bedstviya-281147388.html

Трагедия в Шови - что происходит в эпицентре стихийного бедствия

Трагедия в Шови - что происходит в эпицентре стихийного бедствия

К эпицентру удалось подвести тяжелую технику, экскаваторы разгребают ил и землю, которыми покрыта вся территория курорта 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T00:33+0400

2023-08-12T00:33+0400

2023-08-12T00:41+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

ираклий карселадзе

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. С субботы поисковые работы на курорте Шови развернутся на периметре длиной 54 километра, заявил глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. В пятницу, спасателям удалось обнаружить тела трех погибших и еще части тел. По данным спасателей, одно тело было обнаружено в 20 километрах от эпицентра, в два других – в 2 километрах в радиусе 200 метров. Между тем к эпицентру уже удалось подвести тяжелую технику, экскаваторы разгребают ил и землю, которыми покрыта вся территория курорта. На сегодняшний день на месте уже работает 103 единицы техники на 10 локациях. По словам министра регионального развития Ираклия Карселадзе, техника работает медленно, чтобы случайно не повредить тела и не вызвать новой катастрофы Поисковые работы в Шови идут уже девятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. К этому времени обнаружены останки 24 человек, пропавшими без вести считаются 9 человек. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, ираклий карселадзе, шови, оползень в шови