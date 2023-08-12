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Президент Турции выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией в Шови

Президент Турции выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией в Шови

В результате страшной трагедии в горах погибли 24 человека, пропавшими без вести считаются 9 человек 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T12:58+0400

2023-08-12T12:58+0400

2023-08-12T12:58+0400

шови

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реджеп тайип эрдоган

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, грузинскому народу и родственникам погибших в результате трагедии, которая произошла на курорте в Шови, сообщает "Рустави 2" со ссылкой на МИД страны. Огромный оползень (миллионы кубометров земли) 3 августа накрыл грузинский курорт Шови, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Погибли, по последним данным, 24 человека. Поисковые работы на курорте Шови проходят на периметре длиной 54 километра. "Я с большой грустью узнал о гибели и ранениях многих людей в результате оползня в Грузии. От имени своего народа и от себя лично приношу соболезнования вашему превосходительству, другу и соседнему грузинскому народу и родственникам погибших", – сказал Эрдоган.Отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – видео >>>Поисковые работы в Шови идут уже десятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. К этому времени обнаружены останки 24 человек, пропавшими без вести считаются 9 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, реджеп тайип эрдоган, ираклий гарибашвили, турция, новости, происшествия, грузия