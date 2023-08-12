https://sputnik-georgia.ru/20230812/v-gruzii-sokratilos-potreblenie-elektroenergii-281148627.html

В Грузии сократилось потребление электроэнергии

В Грузии сократилось потребление электроэнергии

Спрос на электроэнергию в Грузии на 69,7% удовлетворили ГЭС, 21,9 – ТЭЦ, 7,8% – импорт, а 0,6% – ветряные электростанции 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T09:01+0400

2023-08-12T09:01+0400

2023-08-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Объем потребляемой электроэнергии в Грузии за первый квартал 2023 года сократился на 10,1% по сравнению с аналогичными периодом 2022 года, говорится в исследовании аналитической компании Galt & Taggart. По данным исследования, уровень потребления электроэнергии составил 6,6 миллиарда кВт/час. Исследование показало, что это связано с сокращением производства Georgian Manganese, металлургическими и майнинговыми компаниями, что было обусловлено снижением спроса и цен на их продукцию. По мнению исследователей, такая тенденция сохранится до конца 2023 года. Министр: у Грузии особый потенциал развития энергетики из возобновляемых источников >>Между тем потребление электроэнергии продолжает расти на розничном рынке, объем которого составил 55,9% от общего рынка потребления и вырос в первом квартале на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост потребления электроэнергии в Тбилиси сравнялся с ростом потребления в остальных регионах Грузии. Спрос на электроэнергию в Грузии на 69,7% удовлетворили ГЭС, 21,9 – ТЭЦ, 7,8% – импорт, а 0,6% – ветряные электростанции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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