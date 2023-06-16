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Министр: у Грузии особый потенциал развития энергетики из возобновляемых источников

Министр: у Грузии особый потенциал развития энергетики из возобновляемых источников

Правительство Грузии также интенсивно работает над энергетической политикой и реформами, заявил министр 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T20:35+0400

2023-06-16T20:35+0400

2023-06-16T20:35+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузия имеет особый потенциал для развития энергетики за счет возобновляемых источников энергии и ее правильного освоения-использования, – заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташили на инвестиционной конференции по возобновляемым источникам энергии в Тбилиси. В своем выступлении министр рассмотрел международные тенденции в сфере возобновляемой энергетики и, принимая их во внимание, рассказал об инвестиционном потенциале Грузии и необходимости его правильного использования. По его словам, для экономики, безопасности и в целом для развития страны, очень важна роль энергетики. По словам Давиташвили, Грузия имеет возможность генерировать не только из внутренних источников – гидроэлектроэнергии, энергии ветра, солнца, биомассы и других источников, но и посредством различных альтернативных, инновационных источников энергии. Давиташвили отметил, что у Грузии очень большой потенциал стать так называемым энергоаккумулирующим центром, где будут собираться выработанная гидроэнергия из разных стран, а Грузия можем быть торговой площадкой. "Все это, безусловно, требует развития соответствующей инфраструктуры и внедрения систем, над чем активно работает государство", — сказал министр экономики. Министр: у Грузии большой потенциал развития возобновляемых источников энергии >>Как подчеркнул Давиташвили, правительство Грузии также интенсивно работает над энергетической политикой и реформами, которые в конечном итоге станут основой устойчивой энергетической системы страны. Министр заявил, государство готово быть инвестором, партнером, вместе с международными и местными инвесторами, чтобы развивать масштабные энергетические проекты в стране и демонстрировать четкую поддержку государства этому сектору. Энергетическая биржа В контексте реформирования энергетического сектора и важной роли государства в этом плане Давиташвили также коснулся вопроса открытия рынка электроэнергии в Грузии с 1 июля, что означает торговлю на открытом рынке на конкурентных условиях. Новая энергетическая биржа с ежедневными торгами должна была заработать в Грузии с 1 апреля 2023 года. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась пять раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Отложат ли в Грузии запуск энергобиржи в шестой раз – ответ главы регулятора >>Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии – ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting. Новая схема Также, по словам Давиташвили, разработана новая схема поддержки возобновляемых источников энергии: аукцион мощности и соглашение о разнице в цене. Первый такой аукцион уже успешно завершен, и выявлено 27 проектов-победителей по строительству гидро-, ветряных и солнечных электростанций. Новая схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. Подводный кабель "Еще одним стимулом для развития зеленой энергетики станет проект подводного кабеля Черного моря, который соединит наш регион с европейскими рынками и имеет высокую международную поддержку", – сказал Давиташвили. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в декабре 2022 года подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое в числе прочего подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Первая встреча на высоком уровне по вопросу черноморского кабеля прошла в Тбилиси >>Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1 100 км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Грузии и Азербайджану поставлять в Европу электроэнергию с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Развитие энергетики Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, энергетика грузии