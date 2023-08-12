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https://sputnik-georgia.ru/20230812/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-281154585.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T16:06+0400
2023-08-12T16:41+0400
происшествия
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турция
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано на юге Турции, в провинции Адана, передает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно информации ведомства в соцсети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли в 12:42 по местному времени (13:42 по тбл).Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, турция, землетрясение
происшествия, новости, турция, землетрясение

В Турции произошло землетрясение

16:06 12.08.2023 (обновлено: 16:41 12.08.2023)
© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH Сейсмограф. Землетрясение
Сейсмограф. Землетрясение - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH
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Подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано на юге Турции, в провинции Адана, передает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно информации ведомства в соцсети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли в 12:42 по местному времени (13:42 по тбл).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
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