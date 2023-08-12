https://sputnik-georgia.ru/20230812/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-281154585.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение

Подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T16:06+0400

2023-08-12T16:06+0400

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происшествия

новости

турция

землетрясение

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано на юге Турции, в провинции Адана, передает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно информации ведомства в соцсети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли в 12:42 по местному времени (13:42 по тбл).Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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