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В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T16:06+0400
2023-08-12T16:06+0400
2023-08-12T16:41+0400
происшествия
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землетрясение
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано на юге Турции, в провинции Адана, передает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно информации ведомства в соцсети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли в 12:42 по местному времени (13:42 по тбл).Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, турция, землетрясение
происшествия, новости, турция, землетрясение
В Турции произошло землетрясение
16:06 12.08.2023 (обновлено: 16:41 12.08.2023)
Подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано на юге Турции, в провинции Адана, передает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD
).
Согласно информации ведомства в соцсети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли в 12:42 по местному времени (13:42 по тбл).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.