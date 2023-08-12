https://sputnik-georgia.ru/20230812/zhitel-kutaisi-obvinyaetsya-v-nanesenii-raneniy-svoey-supruge-281154181.html

Житель Кутаиси обвиняется в нанесении ранений своей супруге

Житель Кутаиси обвиняется в нанесении ранений своей супруге

Дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах" 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T20:20+0400

2023-08-12T20:20+0400

2023-08-12T20:20+0400

происшествия

кутаиси

имерети

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Жительница Кутаиси (регион Имерети) поступила в клинику с ранениями – в преступлении подозревают ее мужа, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, супруг женщины уже задержан, а вот о ее состоянии ничего не известно. Представители клиники не делают комментариев для СМИ. Мужчина ранил бывшую жену в Рустави >>>Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, кутаиси, имерети, новости, грузия