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Житель Кутаиси обвиняется в нанесении ранений своей супруге
Житель Кутаиси обвиняется в нанесении ранений своей супруге
Дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах" 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T20:20+0400
2023-08-12T20:20+0400
2023-08-12T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Жительница Кутаиси (регион Имерети) поступила в клинику с ранениями – в преступлении подозревают ее мужа, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, супруг женщины уже задержан, а вот о ее состоянии ничего не известно. Представители клиники не делают комментариев для СМИ. Мужчина ранил бывшую жену в Рустави >>>Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, кутаиси, имерети, новости, грузия
происшествия, кутаиси, имерети, новости, грузия
Житель Кутаиси обвиняется в нанесении ранений своей супруге
Дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах"
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Жительница Кутаиси (регион Имерети) поступила в клинику с ранениями – в преступлении подозревают ее мужа, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, супруг женщины уже задержан, а вот о ее состоянии ничего не известно. Представители клиники не делают комментариев для СМИ.
Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.