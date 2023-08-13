https://sputnik-georgia.ru/20230813/gruzinskie-basketbolisty-vyigrali-mezhdunarodnyy-kubok-tbilisi-281197826.html

Грузинские баскетболисты выиграли Международный кубок Тбилиси

Грузинские баскетболисты выиграли Международный кубок Тбилиси

Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T21:54+0400

2023-08-13T21:54+0400

2023-08-13T22:57+0400

спорт

грузия

новости

черногория

баскетбол

новости грузинского баскетбола

сборная грузии по баскетболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/1b/275276790_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_e81c34cde6c5feb7f6bbd654f1d91955.jpg

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу обыграла Черногорию в финале Международного кубка Тбилиси (82:78) и стала обладателем трофея. Сборная Грузии лучше играла первые две четверти, что отразилось на счете – 45:39. Одной из основных причин этого стала стрельба с периметра – девять точных бросков. В третьем периоде оборона Черногории стала гораздо агрессивнее и соперник не только сумел сравнять счет, но и продвинулся вперед на семь очков. Однако благодаря атаке Битадзе и трехочковому Макфаддена с сиреной грузины сократили разницу до двух мячей. Как и в предыдущих встречах этих команд, судьба победителя должна была решиться на последних секундах. Так и случилось, и судьбу вновь решили трехочковые: Битадзе, Макфадден и Мамукелашвили отличились с периметра в критические моменты четвертого периода. Грузинские баскетболисты дома обыграли Иорданию с большим перевесом >>Мамукелашвили пробил сложнейший трехочковый за 1:33 минуты до сирены и увеличил разницу до семи – 79:72. Это уже означало победу. На последних секундах соперник перешел к тактике умышленных фолов, и Дуда Санадзе нанес четыре точных удара. Таким образом сборная Грузии едет на чемпионат мира с победным и позитивным настроем. Грузия сыграет на ЧМ в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой. Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

черногория

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, черногория, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу