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Грузинские баскетболисты выиграли Международный кубок Тбилиси
Грузинские баскетболисты выиграли Международный кубок Тбилиси
Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года 13.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-13T21:54+0400
2023-08-13T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу обыграла Черногорию в финале Международного кубка Тбилиси (82:78) и стала обладателем трофея. Сборная Грузии лучше играла первые две четверти, что отразилось на счете – 45:39. Одной из основных причин этого стала стрельба с периметра – девять точных бросков. В третьем периоде оборона Черногории стала гораздо агрессивнее и соперник не только сумел сравнять счет, но и продвинулся вперед на семь очков. Однако благодаря атаке Битадзе и трехочковому Макфаддена с сиреной грузины сократили разницу до двух мячей. Как и в предыдущих встречах этих команд, судьба победителя должна была решиться на последних секундах. Так и случилось, и судьбу вновь решили трехочковые: Битадзе, Макфадден и Мамукелашвили отличились с периметра в критические моменты четвертого периода. Грузинские баскетболисты дома обыграли Иорданию с большим перевесом >>Мамукелашвили пробил сложнейший трехочковый за 1:33 минуты до сирены и увеличил разницу до семи – 79:72. Это уже означало победу. На последних секундах соперник перешел к тактике умышленных фолов, и Дуда Санадзе нанес четыре точных удара. Таким образом сборная Грузии едет на чемпионат мира с победным и позитивным настроем. Грузия сыграет на ЧМ в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой. Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, черногория, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, черногория, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Грузинские баскетболисты выиграли Международный кубок Тбилиси
21:54 13.08.2023 (обновлено: 22:57 13.08.2023)
Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу обыграла Черногорию в финале Международного кубка Тбилиси (82:78) и стала обладателем трофея.
Сборная Грузии лучше играла первые две четверти, что отразилось на счете – 45:39. Одной из основных причин этого стала стрельба с периметра – девять точных бросков.
В третьем периоде оборона Черногории стала гораздо агрессивнее и соперник не только сумел сравнять счет, но и продвинулся вперед на семь очков. Однако благодаря атаке Битадзе и трехочковому Макфаддена с сиреной грузины сократили разницу до двух мячей.
Как и в предыдущих встречах этих команд, судьба победителя должна была решиться на последних секундах. Так и случилось, и судьбу вновь решили трехочковые: Битадзе, Макфадден и Мамукелашвили отличились с периметра в критические моменты четвертого периода.
Мамукелашвили пробил сложнейший трехочковый за 1:33 минуты до сирены и увеличил разницу до семи – 79:72. Это уже означало победу. На последних секундах соперник перешел к тактике умышленных фолов, и Дуда Санадзе нанес четыре точных удара.
Таким образом сборная Грузии едет на чемпионат мира с победным и позитивным настроем.
Грузия сыграет на ЧМ в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой. Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.