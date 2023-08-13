https://sputnik-georgia.ru/20230813/kamnepad-v-zone-stikhiynogo-bedstviya-v-gorakh-gruzii---otsenka-riskov-281185633.html
Камнепад в зоне стихийного бедствия в горах Грузии – оценка рисков
Камнепад в зоне стихийного бедствия в горах Грузии – оценка рисков
После масштабной стихии такие события ожидаемы, утверждает эксперт 13.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-13T12:28+0400
2023-08-13T12:28+0400
2023-08-13T12:45+0400
грузия
новости
происшествия
национальное агентство окружающей среды
мераб гаприндашвили
шови
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Камнепад в русле реки Бубисцкали – естественный процесс для зоны, где недавно сошел оползень, сказал глава департамента геологии Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили. О камнепаде в русле реки Бубисцкали, неподалеку от эпицентра стихийного бедствия, которое произошло на курорте Шови 3 августа, сообщил губернатор Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. По словам геолога, на место камнепада вылетела группа специалистов и оценила возможные риски. После детального изучения их предположения подтвердились. Поисковые работы в Шови после схода оползня 3 августа идут уже 11 день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. К утру воскресенья времени обнаружены останки 24 человек, пропавшими без вести считаются девять человек. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, мераб гаприндашвили, шови, оползень в шови
грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, мераб гаприндашвили, шови, оползень в шови
Камнепад в зоне стихийного бедствия в горах Грузии – оценка рисков
12:28 13.08.2023 (обновлено: 12:45 13.08.2023)
После масштабной стихии такие события ожидаемы, утверждает эксперт
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Камнепад в русле реки Бубисцкали – естественный процесс для зоны, где недавно сошел оползень, сказал глава департамента геологии Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили.
О камнепаде в русле реки Бубисцкали, неподалеку от эпицентра стихийного бедствия, которое произошло на курорте Шови 3 августа, сообщил губернатор Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе.
"Здесь нет места каким-то серьезным процессам. Это обычные процессы после крупных стихийных бедствий в пойменных зонах", – сказал Гаприндашвили журналистам.
По словам геолога, на место камнепада вылетела группа специалистов и оценила возможные риски. После детального изучения их предположения подтвердились.
Поисковые работы в Шови после схода оползня 3 августа идут уже 11 день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах.
Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. К утру воскресенья времени обнаружены останки 24 человек, пропавшими без вести считаются девять человек.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).