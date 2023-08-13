https://sputnik-georgia.ru/20230813/kto-predstavit-gruziyu-na-oskare-v-2024-godu-281155243.html

Кто представит Грузию на "Оскаре" в 2024 году?

Кто представит Грузию на "Оскаре" в 2024 году?

В стране объявлен отбор фильмов на соискание престижной кинопремии "Оскар" 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии объявил отбор фильма-кандидата для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм", говорится на сайте ведомства.96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2023 год состоится 10 марта 2024 года в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния). По информации киноцентра, крайний срок приема заявок от продюсерских компаний – 18:00 1 сентября 2023 года. Для регистрации заявки фильм должен соответствовать следующим требованиям:С более подробной информацией о критериях отбора фильмов можно ознакомиться здесь. Заявитель также должен предоставить копию фильма в формате BluRay или DCP с английскими субтитрами и одну копию в формате DVD. BluRay/DCP будут возвращены заявителю после просмотра фильмов, а DVD-версия останется в архиве киноцентра. И еще одно условие: представленная версия фильма должна соответствовать версии, демонстрируемой в коммерческих целях в кинотеатре.Голливудские тренеры помогут Грузии в развитии местной киноиндустрии >>>Если проект на данном этапе не соответствует требованию о 7-дневном непрерывном коммерческом показе в кинотеатре, заявителю необходимо подтвердить, что до 31 октября 2023 года фильм будет непрерывно демонстрироваться в течение 7 дней на коммерческом экране (в кинотеатре).Заявитель может также добавить к необходимой документации материалы по освещению фильма в электронных и печатных СМИ (статья, обзор, блог), если таковые имеются.Грузинский фильм-кандидат выберет из представленных кинолент на основе тайного голосования специальная комиссия. Фильм-победитель будет объявлен в сентябре 2023 года.Для получения дополнительной информации можно писать на электронную почту Национального центра кино по адресу: info@gnfc.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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оскар, кинопремия "оскар", лос-анджелес, калифорния, новости, грузия, культура, грузинское кино