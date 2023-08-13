https://sputnik-georgia.ru/20230813/slozhno-nazvat-vremya-zaversheniya-poiskovykh-rabot-v-shovi---deputat-281195347.html

Сложно назвать время завершения поисковых работ в Шови - депутат

Сложно назвать время завершения поисковых работ в Шови - депутат

Общественность полностью информирована практически обо всех новостях и всех текущих обновлениях, заявил депутат 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T19:39+0400

2023-08-13T19:39+0400

2023-08-13T19:39+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Учитывая масштабы стихийного бедствия, трудно точно предсказать, как скоро можно будет завершить поисковые работы на горном курорте Шови, заявил председатель Комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе. На одиннадцатый день схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети) ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 24 человека, ведутся поиски еще девяти. По его словам, общественность полностью информирована практически обо всех новостях и всех текущих обновлениях. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови