https://sputnik-georgia.ru/20230813/tragediya-v-gorakh-gruzii-areal-poiskovo-spasatelnykh-rabot-rasshirilsya-281191763.html

Трагедия в горах Грузии: ареал поисково-спасательных работ расширился

Трагедия в горах Грузии: ареал поисково-спасательных работ расширился

На одиннадцатый день схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети) ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T13:03+0400

2023-08-13T13:03+0400

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оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Район поисково-спасательных работ в зоне стихийного бедствия в горах на западе Грузии расширился, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии. На одиннадцатый день схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети) ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 24 человека, ведутся поиски еще девяти. На месте схода оползня находится личный состав 3-й стрелковой бригады и инженерно-саперного батальона Восточного командования со специальной техникой и средствами управления логистического обеспечения войск. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, министерство обороны грузии, шови, оползень в шови