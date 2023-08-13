https://sputnik-georgia.ru/20230813/v-zone-skhoda-opolznya-v-shovi-vosstanavlivayut-podachu-pitevoy-vody-281196460.html

В зоне схода оползня в Шови восстанавливают подачу питьевой воды

В зоне схода оползня в Шови восстанавливают подачу питьевой воды

На данном этапе задействовано более 100 единиц тяжелой техники, при необходимости добавляем ежедневно, замглавы департамента автодорог 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T20:25+0400

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оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Специальные службы прокладывают водопровод для возобновления подачи питьевой воды жителям села Глола, находящегося вблизи зоны схода оползня в горной Раче, сообщил зампредседателя департамента автомобильных дорог Папуна Гамкрелидзе.На одиннадцатый день схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети) ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 24 человека, ведутся поиски еще девяти, разрушена инфраструктура. По его словам, в Шови соответствующая спецтехника распределена по всему периметру. "На данном этапе задействовано более 100 единиц тяжелой техники, при необходимости добавляем ежедневно. На данном этапе мы полностью готовы ко всем задачам. Проблем с оборудованием нет. При необходимости спецтехника прибывает ежедневно", – сказал Гамкрелидзе. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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