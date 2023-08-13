В зоне схода оползня в Шови восстанавливают подачу питьевой воды
20:25 13.08.2023 (обновлено: 20:55 13.08.2023)
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaПоисково-спасательная операция на месте схода оползня в Шови
© Courtesy of Roads Department of Georgia
На данном этапе задействовано более 100 единиц тяжелой техники, при необходимости добавляем ежедневно, замглавы департамента автодорог
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Специальные службы прокладывают водопровод для возобновления подачи питьевой воды жителям села Глола, находящегося вблизи зоны схода оползня в горной Раче, сообщил зампредседателя департамента автомобильных дорог Папуна Гамкрелидзе.
На одиннадцатый день схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети) ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 24 человека, ведутся поиски еще девяти, разрушена инфраструктура.
"Поисковые работы ведутся совместно со службой чрезвычайных ситуаций, параллельно водораспределительная компания прокладывает в указанном направлении водопровод для восстановления подачи питьевой воды в село Глола", – сообщил Гамкрелидзе.
По его словам, в Шови соответствующая спецтехника распределена по всему периметру.
"На данном этапе задействовано более 100 единиц тяжелой техники, при необходимости добавляем ежедневно. На данном этапе мы полностью готовы ко всем задачам. Проблем с оборудованием нет. При необходимости спецтехника прибывает ежедневно", – сказал Гамкрелидзе.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaПоисково-спасательная операция на месте схода оползня в Шови
Поисково-спасательная операция на месте схода оползня в Шови
© Courtesy of Roads Department of Georgia
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaПоисково-спасательная операция на месте схода оползня в Шови
Поисково-спасательная операция на месте схода оползня в Шови
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).