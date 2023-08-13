https://sputnik-georgia.ru/20230813/v-zone-stikhiynogo-bedstviya-v-gorakh-gruzii-naydeny-fragmenty-chelovecheskikh-tel-281193245.html

В зоне стихийного бедствия в горах Грузии найдены фрагменты человеческих тел

В зоне стихийного бедствия в горах Грузии найдены фрагменты человеческих тел

Продолжаются интенсивные работы как в зоне стихийного бедствия, так и в руслах рек Риони и Чанчахи, заявил глава Службы ЧС 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T15:22+0400

2023-08-13T15:22+0400

2023-08-13T16:18+0400

грузия

происшествия

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили четыре фрагмента человеческих тел, речь идет о конечностях, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Темур Мгебришвили журналистам. На одиннадцатый день схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети) ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 24 человека, ведутся поиски еще девяти. По его словам, продолжаются интенсивные работы как в зоне стихийного бедствия, так и в руслах рек Риони и Чанчахи. В зоне схода оползня результате геологоразведочных работ уже проверено 60% территории. Темур Мгебришвили также поблагодарил Общество Красного Креста Грузии за помощь в вопросе распределения добровольцев, которые помогают спасателям и военным с точки зрения логистики. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови