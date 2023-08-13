https://sputnik-georgia.ru/20230813/veroyatnost-infektsiy-iz-za-pogibshego-v-shovi-skota-otsutstvuet--zayavlenie-veterinarov-281194456.html

Вероятность инфекций из-за погибшего в Шови скота отсутствует – заявление ветеринаров

Вероятность инфекций из-за погибшего в Шови скота отсутствует – заявление ветеринаров

На месте нет очага какого-либо заболевания, но ради профилактики образцы все равно отправляют в лабораторию для дальнейшего исследования 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T17:31+0400

2023-08-13T17:31+0400

2023-08-13T17:48+0400

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Туши крупного рогатого скота, погибшего в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови, вывозят, помещают в соответствующий могильник под ветеринарным надзором и дезинфицируют, поэтому распространения инфекционных заболеваний в регионе не ожидается, сообщает Национальное агентство продовольствия. На одиннадцатый день схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети) ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 24 человека, ведутся поиски еще девяти. По его словам, на месте нет очага какого-либо заболевания, но ради профилактики образцы все равно отправляют в лабораторию для дальнейшего исследования. "Их не так много, есть единичные случаи, но и их нужно убрать и разместить с соблюдением санитарных норм. У нас было интервью с владельцами, и как они нам говорят, количество небольшое, есть единичные случаи, может три, максимум пять пропало", – сказал Чикваидзе. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, национальное агентство продовольствия грузии