https://sputnik-georgia.ru/20230813/voz-zafiksirovalo-rost-sluchaev-covid-19-vo-vsem-mire-v-dva-raza-281195154.html

ВОЗ зафиксировала рост случаев COVID-19 во всем мире в два раза

ВОЗ зафиксировала рост случаев COVID-19 во всем мире в два раза

По данным организации, в мире распространяется новый штамм коронавируса "Эрис", однако он не несет высоких рисков для здоровья 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T18:58+0400

2023-08-13T18:58+0400

2023-08-13T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг – Sputnik. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире за последние 28 дней увеличилось на 80% по отношению к данным за предыдущий контрольный период, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.Там уточняется, что на сегодня пять регионов ВОЗ сообщили об уменьшении числа как случаев, так и смертей от коронавируса. В то же время Западно-тихоокеанский регион информирует об увеличении количества инфицированных, но при этом констатирует снижение смертности.Только 44% стран и территорий (103 из 234) сообщили о случаях заболевания за этот период, обращается внимание в сводке.Новый вариант COVID-19 все больше распространяется в мире – предупреждение ВОЗ >>По состоянию на 6 августа, согласно данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,9 миллиона смертей вследствие заболевания.Ранее ВОЗ сообщила об усилении распространения в мире нового штамма COVID-19, EG.5, известного как "Эрис". При этом в организации заявили, что на данный момент он не несет высоких рисков для здоровья в глобальном масштабе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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