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ВОЗ зафиксировала рост случаев COVID-19 во всем мире в два раза
ВОЗ зафиксировала рост случаев COVID-19 во всем мире в два раза
По данным организации, в мире распространяется новый штамм коронавируса "Эрис", однако он не несет высоких рисков для здоровья 13.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-13T18:58+0400
2023-08-13T18:58+0400
2023-08-13T19:15+0400
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всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 13 авг – Sputnik. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире за последние 28 дней увеличилось на 80% по отношению к данным за предыдущий контрольный период, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.Там уточняется, что на сегодня пять регионов ВОЗ сообщили об уменьшении числа как случаев, так и смертей от коронавируса. В то же время Западно-тихоокеанский регион информирует об увеличении количества инфицированных, но при этом констатирует снижение смертности.Только 44% стран и территорий (103 из 234) сообщили о случаях заболевания за этот период, обращается внимание в сводке.Новый вариант COVID-19 все больше распространяется в мире – предупреждение ВОЗ >>По состоянию на 6 августа, согласно данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,9 миллиона смертей вследствие заболевания.Ранее ВОЗ сообщила об усилении распространения в мире нового штамма COVID-19, EG.5, известного как "Эрис". При этом в организации заявили, что на данный момент он не несет высоких рисков для здоровья в глобальном масштабе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, общество, новости, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
в мире, общество, новости, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
ВОЗ зафиксировала рост случаев COVID-19 во всем мире в два раза
18:58 13.08.2023 (обновлено: 19:15 13.08.2023)
По данным организации, в мире распространяется новый штамм коронавируса "Эрис", однако он не несет высоких рисков для здоровья
ТБИЛИСИ, 13 авг – Sputnik. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире за последние 28 дней увеличилось на 80% по отношению к данным за предыдущий контрольный период, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
"Во всем мире за последние 28 дней (с 10 июля по 6 августа 2023 года) было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 500 смертей, что на 80% больше и на 57% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", – сказано в эпидемиологической сводке ВОЗ на сайте организации.
Там уточняется, что на сегодня пять регионов ВОЗ сообщили об уменьшении числа как случаев, так и смертей от коронавируса. В то же время Западно-тихоокеанский регион информирует об увеличении количества инфицированных, но при этом констатирует снижение смертности.
Только 44% стран и территорий (103 из 234) сообщили о случаях заболевания за этот период, обращается внимание в сводке.
По состоянию на 6 августа, согласно данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,9 миллиона смертей вследствие заболевания.
Ранее ВОЗ сообщила об усилении распространения в мире нового штамма COVID-19, EG.5, известного как "Эрис". При этом в организации заявили, что на данный момент он не несет высоких рисков для здоровья в глобальном масштабе.