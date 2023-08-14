https://sputnik-georgia.ru/20230814/glavnaya-literaturnaya-premiya-gruzii-saba-opublikovala-spisok-finalistov-281216746.html

Главная литературная премия Грузии "Саба" опубликовала список финалистов

Главная литературная премия Грузии "Саба" опубликовала список финалистов

Члены жюри конкурса уже отобрали лучшие книги и авторов в девяти номинациях 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T14:21+0400

2023-08-14T14:21+0400

2023-08-14T15:22+0400

культура

грузия

культурная жизнь грузии

георгий абдушелишвили

давид какабадзе

мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Литературная премия "Саба" опубликовала список финалистов в различных номинациях – за первенство и денежную премию по традиции будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, эссеисты, переводчики, драматурги и критики. Члены жюри конкурса уже отобрали лучшие книги и авторов в девяти номинациях. Имена финалистов известны в восьми номинациях, победитель в номинации "За особый вклад в развитие литературы" по традиции будет объявлен непосредственно на церемонии награждения. Так, в борьбе за главную номинацию "Лучший роман года" будут соревноваться следующие книги: "В категории "Лучший литературный дебют" отобраны 12 претендентов на звание победителя: В категории "Лучшая литературная критика" выделили следующих авторов: За звание "Лучшей пьесы года" будут бороться:В номинации "Лучшая эссеистика и документальная проза года" оказались: В категории "Лучший прозаический сборник" выявили всего двух финалистов:А в номинации "Лучший поэтический сборник" выявили 12 финалистов:На статуэтку в номинации "Лучший перевод года на грузинский язык" претендуют авторы:Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили. Сборник грузинской поэтессы попал в лонг-лист премии Уорвика>>Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба". За время своего существования премия "Саба" оценила произведения и заслуги множества писателей: в частности, рецензировала более 4 500 книг, присудила около 200 премий и наградила более 150 авторов (многие из них были награждены не менее 2 раз и более).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, культурная жизнь грузии, георгий абдушелишвили, давид какабадзе, мамука хазарадзе