Главная литературная премия Грузии "Саба" опубликовала список финалистов
14:21 14.08.2023 (обновлено: 15:22 14.08.2023)
© courtesy of Publishing House SABA Премия "Саба"
© courtesy of Publishing House SABA
Члены жюри конкурса уже отобрали лучшие книги и авторов в девяти номинациях
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Литературная премия "Саба" опубликовала список финалистов в различных номинациях – за первенство и денежную премию по традиции будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, эссеисты, переводчики, драматурги и критики.
Члены жюри конкурса уже отобрали лучшие книги и авторов в девяти номинациях. Имена финалистов известны в восьми номинациях, победитель в номинации "За особый вклад в развитие литературы" по традиции будет объявлен непосредственно на церемонии награждения.
Так, в борьбе за главную номинацию "Лучший роман года" будут соревноваться следующие книги: "
Аромат розы" Зазы Бурчуладзе
"Ромео смеялся" Рати Ратиани
"Маскарапоне" Ивы Пезуашвили
"Книга костей" Тамары Поладашвили
"Быстрый, ночной" Зуры Джишкариани
"Мы, турмелеби" Тамри Пхакадзе.
В категории "Лучший литературный дебют" отобраны 12 претендентов на звание победителя:
"Начало конца" Ираклия Аришвили
"Там, где затоплены корабли" Отара Бицадзе
"Государь Рио-де-Жанейро" Годе Горгиладзе
"Заоди" Эльзы Гургенидзе
"Никакой поэзии" Гио Зедвакели
"Голубой экран смерти" Ираклия Мачитадзе
"Новые старые новости" Эки Махарашвили
"Мое поле превратилось в ласточку" Гоги Кобалия
"На минуту в космосе" Ануки Шатакишвили
"Подвальные жены" Анны Джавахишвили
"Сагзали" Эльзы Джавахишвили
Перевод Георгия Джамбурия пьес Хайнера Мюллера.
В категории "Лучшая литературная критика" выделили следующих авторов:
"Оба пола" Наны Абуладзе
"Поэзия тревоги" Гуги Мгеладзе
"Эстетика советского тоталитаризма – от пролетарского реализма к соцреализму" Сабы Метревели
"Критико-аналитические письма" Отара Джирквалишвили.
За звание "Лучшей пьесы года" будут бороться:
"Черно-белое" Тамар Бартаия
"Святые части" Валерия Отхозория
"Шесть ковчегов Ноя" Екатерины Тогонидзе
"Мари с Хуаном" Бесо Хведелидзе
"Играем в "воспитателя" Баса Джаникашвили.
В номинации "Лучшая эссеистика и документальная проза года" оказались:
"Другой афганский дневник" Георгия Абдушелишвили
"1921-1990 (История одного человека и страны)" Левана Бердзенишвили
"Галактион без цензуры" Теймураза Доиашвили и Натии Сихарулидзе
"Рабов не пускают в рай" Рати Муджири.
В категории "Лучший прозаический сборник" выявили всего двух финалистов:
"Ты кто сущий на чердаке" Луки Баканидзе
"Страховка на жизнь" Нино Тархнишвили.
А в номинации "Лучший поэтический сборник" выявили 12 финалистов:
"Мужчина позвонил" Ирмы Беридзе
"Объяснение" Кети Гзиришвили
"Почта воронов" Темура Элиав
"Подошло бы другое имя" Нино Элиава
"Слышно мой голос?" Нато Ингороква
"В конце этого стихотворения ты заплачешь" Зазы Кошкадзе
"Не ждите ангелов" Ники Лашхия
"Насекомое в янтаре" Сосо Мешвелиани
"Второстепенный Гомер" Дато Кардава.
На статуэтку в номинации "Лучший перевод года на грузинский язык" претендуют авторы:
"Ромео и Джульетта" Давида Ахаладзе
"Кажется Эстер" Майи Бадридзе
"Золотой дом" Саломе Бенидзе
"Медея" Левана Бердзенишвили
"Мефистофель" Давида Какабадзе
"Остров пропавших деревьев" Ии Квачахия
"Фикции" Додо Квавилашвили
"Космические новости" Хатуны Цхададзе
"Басня" Зазы Чиладзе
"Бахаристан" Георгия Хулордава
"Генерал мертвой армии" Пааты Джавахишвили
"Клара и солнце" Тамары Джапаридзе.
Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.
Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".
За время своего существования премия "Саба" оценила произведения и заслуги множества писателей: в частности, рецензировала более 4 500 книг, присудила около 200 премий и наградила более 150 авторов (многие из них были награждены не менее 2 раз и более).