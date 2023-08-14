https://sputnik-georgia.ru/20230814/kak-idet-spasatelnaya-operatsiya-v-vysokogornom-kurorte-shovi--zayavlenie-ministra-281222236.html

Как идет спасательная операция в высокогорном курорте Шови – заявление министра

Как идет спасательная операция в высокогорном курорте Шови – заявление министра

Спасатели, армия, все люди, все ведомства вовлеченные в этот процесс, работают самоотверженно и заслуживают благодарности 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T18:28+0400

2023-08-14T18:28+0400

2023-08-14T18:56+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

ираклий карселадзе

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Примерно 105 единиц тяжелой техники работают в 11 приоритетных точках в зоне стихийного бедствия в высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Спасательно-поисковые работы на курорте Шови (регион Рача-Лучхуми Квемо Сванети), где 12 дней назад сошел гигантский оползень, продолжаются в интенсивном режиме. По последним данным, в результате оползня погибли 25 человека. Пропавшими без вести считаются 8 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. По словам министра, работы ведутся очень интенсивно. "Спасатели, армия, все люди, все ведомства вовлеченные в этот процесс, работают самоотверженно и заслуживают благодарности. А также операторы тяжелой техники, которые выполняют очень большую работу", – сказал Карселадзе. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Трагедия в Шови – число жертв продолжает расти >>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, ираклий карселадзе, шови, оползень в шови