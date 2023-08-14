https://sputnik-georgia.ru/20230814/tragediya-v-shovi---chislo-zhertv-prodolzhaet-rasti-281221593.html

Трагедия в Шови – число жертв продолжает расти

Трагедия в Шови – число жертв продолжает расти

На одиннадцатый день со схода оползня на горном курорте Шови ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T17:39+0400

2023-08-14T17:39+0400

2023-08-14T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Спасатели нашли тела еще одного человек в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), таким образом, количество жертв возросло до 25, сообщает Первый канал. По данным телеканала, информацию подтверждает министерство внутренних дел Грузии. На одиннадцатый день со схода оползня на горном курорте Шови ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони. По последним данным, пропавшими без вести считаются еще восьми человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Что произошло в Шови? Часть оппозиции вновь требует создания следственной комиссии >>В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Смертоносный оползень на курорте Шови – хронология трагедии в деталях >>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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