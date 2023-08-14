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Молодежь в Грузии сможет изучить русский язык и литературу бесплатно
Молодежь в Грузии сможет изучить русский язык и литературу бесплатно
Участники курсов смогут овладеть как разговорным русским, так и уровнем, необходимого для деловых связей 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T23:23+0400
2023-08-14T23:23+0400
2023-08-15T00:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Прием на бесплатные курсы для изучения русского языка в Грузино-российском общественном центре имени Е. М. Примакова начнется с 15 сентября. Центр имени Примакова совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии Горчакова продолжает принимать молодых людей (от 17 до 35 лет) на бесплатные курсы русского языка. Участники курсов смогут овладеть как разговорным русским, так и уровнем, необходимого для деловых связей, в том числе и по направлению туризма. Как заявили в администрации курсов, уроки проходят с использованием современных методик обучения иностранному языку, направленных на формирование коммуникативных навыков. Учеба в лучших вузах РФ бесплатно: как поступить абитуриентам Грузии? >>Кроме того, ученики смогут познакомиться с русской классической литературой: с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов. Желающим освоить язык для делового общения, организаторы обещают познакомить с профессиональной лексикой, используемой в сфере туризма. В частности, научиться вести деловую переписку, звонить и вести переговоры на русском языке, и даже провести презентацию собственного бизнес-проекта. Запись на курсы открыта до 5 сентября 2023 года. Также необходимо отправить резюме по электронному адресу: iirgeo@hotmail.com. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Тем не менее, страны в последнее время активно развивают торговые и туристические связи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, россия, русский язык
Молодежь в Грузии сможет изучить русский язык и литературу бесплатно
23:23 14.08.2023 (обновлено: 00:01 15.08.2023)
Участники курсов смогут овладеть как разговорным русским, так и уровнем, необходимого для деловых связей
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Прием на бесплатные курсы для изучения русского языка в Грузино-российском общественном центре имени Е. М. Примакова начнется с 15 сентября.
Центр имени Примакова совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии Горчакова продолжает принимать молодых людей (от 17 до 35 лет) на бесплатные курсы русского языка.
Участники курсов смогут овладеть как разговорным русским, так и уровнем, необходимого для деловых связей, в том числе и по направлению туризма.
Как заявили в администрации курсов, уроки проходят с использованием современных методик обучения иностранному языку, направленных на формирование коммуникативных навыков.
Кроме того, ученики смогут познакомиться с русской классической литературой: с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов.
Желающим освоить язык для делового общения, организаторы обещают познакомить с профессиональной лексикой, используемой в сфере туризма. В частности, научиться вести деловую переписку, звонить и вести переговоры на русском языке, и даже провести презентацию собственного бизнес-проекта.
Запись на курсы открыта до 5 сентября 2023 года. Также необходимо отправить резюме по электронному адресу: iirgeo@hotmail.com.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Тем не менее, страны в последнее время активно развивают торговые и туристические связи.