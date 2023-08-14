https://sputnik-georgia.ru/20230814/postnye-dni-v-sentyabre-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-281224899.html

Постные дни в сентябре 2023: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в сентябре 2023: что можно и нельзя есть по дням

В 2023 году по церковному календарю четыре многодневных и три однодневных поста, которые с помощью молитв, покаяния, самоограничения в пище и развлечениях... 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T22:04+0400

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В течение всего года верующие также соблюдают пост по средам и пятницам, кроме сплошных седмиц и Святок. Сколько постных днях в сентябре 2023 года, что можно и нельзя есть в пост по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в сентябре 2023 Верующие в сентябре будут поститься по средам и пятницам, так как многодневных постов по церковному календарю нет. В среду постный день – это напоминание о предательстве Иудой Спасителя, а в пятницу вспоминают крестные страдания и смерть Иисуса на кресте. В сентябре православные соблюдают также два однодневных поста – постные дни установлены в праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня (27 сентября). Постные дни в сентябре выпадают на 1, 6, 8, 11, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа. Что можно и нельзя В постные дни в сентябре нельзя кушать мясные и молочные продукты. Нельзя также в постные дни пить спиртные напитки. В постные дни в сентябре можно питаться растительной пищей – разные салаты, консервированные овощи и фрукты, рагу, супы, вареники, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также кисели, чай, соки и морсы. В постные дни в сентябре по церковному уставу нельзя также есть рыбу и рыбные продукты. Рыбу в Успенский пост можно есть только в праздник Преображения Господня, который православные отмечают 19 августа. Строго поститься нельзя тяжело больным, путешественникам, военным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет. Их чаще всего от поста освобождают. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230807/uspenskiy-post-2023-narodnye-primety-i-traditsii-281012613.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников, успенский пост