https://sputnik-georgia.ru/20230814/premer-gruzii-verit-v-obschee-buduschee-s-abkhazami-i-osetinami-281214774.html

Премьер Грузии верит в общее будущее с абхазами и осетинами

Премьер Грузии верит в общее будущее с абхазами и осетинами

Глава грузинского правительство назвал начало войны в Абхазии одним из самых трагических событий в истории Грузии 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T13:32+0400

2023-08-14T13:32+0400

2023-08-14T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Разумная и мирная политика властей Грузии, ориентированная на восстановление доверия, будет способствовать построению мирного, сильного и развитого государства вместе с абхазами и осетинами, говорится в заявление премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили. Сегодня, 14 августа, исполняется 31 год с начала войны в Абхазии. Премьер почтил светлую память погибших в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах. Глава грузинского правительство назвал начало войны в Абхазии одним из самых трагических событий в истории Грузии. По словам премьера, неоправданное противостояние стоило жизни многих наших граждан – солдат и мирных жителей с обеих сторон. "Территориальные конфликты и их последствия... вновь остаются главным вызовом нашего государства и общества. Ответить на них можно только непоколебимой защитой мира, восстановления доверия, общего и всеобщего развития страны", – отметил премьер. Самое драматическое событие в истории Грузии – премьер о войне в Абхазии>>Грузия продолжает бороться за сохранение своей самобытности, свободы и прогресса. Мы продолжаем развиваться, чтобы в скором времени достичь заветной цели – построить единую, сильную Грузию вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, отметил в свою очередь председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. "Наша цель ясна – идти по пути, который ведет к сердцам наших братьев. С миром, любовью и прощением мы должны суметь залечивать раны нашей родины", – написал Папуашвили в соцсети. Спикер парламента уверен, что этот день обязательно наступит, и 14 августа превратиться в страницу в истории Грузии, которая многому научит.Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, абхазия, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили