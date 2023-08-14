https://sputnik-georgia.ru/20230814/sp-podtverdilo-reyting-gruzii-na-urovne-bb-281224747.html

S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB"

S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB"

Туризм, иммиграция и финансовый приток, главным образом из России, будут поддерживать рост реального ВВП на по-прежнему высоком уровне в 6,1%, пишет агентство 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T21:38+0400

2023-08-14T21:38+0400

2023-08-14T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило суверенные кредитные долгосрочные рейтинги Грузии в национальной и иностранной валютах на отметке "BB", прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Краткосрочные рейтинги в то же время остались на уровне "B". Согласно данным S&P, годом ранее рост ВВП страны составлял 10,1%. Как ожидает агентство, затем рост замедлится до 4,5% и 4,2% в 2024 и 2025 годах соответственно, а в 2026 году составит 4,3%. В то же время инфляция в 2023 году прогнозируется на отметке 2,4% после 11,9% в прошлом году, затем показатель поднимется до 3,2% в следующем году, а в 2025-2026 годах составит по 3%, сообщается в релизе. Агентство в то же время отмечает и сохранение негативных для рейтинга рисков, в том числе связанных со снижением притока финансовых средств, сложной внешней макроэкономической ситуацией и, в долгосрочной перспективе, возможностью ослабления институциональных сдержек и противовесов. Fitch Ratings подтвердило рейтинги Грузии >>Стабильный прогноз отражает продолжающийся устойчивый экономический рост Грузии, говорится в релизе, а также более высокие показатели фискальной политики и платежного баланса, которые, как прогнозирует S&P, сохранятся в течение следующих 12 месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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