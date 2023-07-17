https://sputnik-georgia.ru/20230717/fitch-ratings-podtverdilo-reytingi-gruzii-279642679.html

Fitch Ratings подтвердило рейтинги Грузии

Fitch Ratings подтвердило рейтинги Грузии

Рейтинг поддерживается сильным управлением и показателями экономического развития Грузии, надежной макрофискальной политикой, умеренным уровнем госдолга и... 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T20:54+0400

2023-07-17T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "Позитивным" прогнозом. "Рейтинг поддерживается сильным управлением и показателями экономического развития Грузии по сравнению со средним значением "BB", надежной макрофискальной политикой, умеренным уровнем государственного долга и надежным банковским сектором", – говорится в сообщении агентства. "Позитивный" прогноз отражает очень сильное восстановление экономики в сочетании со снижением инфляции и улучшением внешней позиции. Макроэкономическая политика остается стабильной, а действия Грузии в отношении налогово-бюджетной политики подтверждает ожидания Fitch относительно низкого и стабильного дефицита государственного бюджета. У Fitch также больше уверенности в том, что приток мигрантов и капитала из России не изменится резко, хотя это остается риском снижения. Рост экономики Реальный ВВП вырос на 7,5% за 5 месяцев 2023 г. по сравнению со средним показателем 10,3% в 2021-2022 гг., чему способствовали положительные побочные эффекты войны в Украине, особенно в секторах транспорта и информационных и коммуникационных технологий, а также высокие прямые иностранные инвестиции и восстановление в туризме. Чистая внутренняя миграция из России, Украины и Беларуси, по оценкам, превысила 100 000 человек в 2022 году, а в этом году она лишь незначительно снизилась. Лидер не только в регионе – эксперт о развитии экономики Грузии >>Fitch прогнозирует снижение роста ВВП с 6,9% в 2023 г. до в среднем 5% в 2024-2025 гг., поскольку поддержка со стороны миграционных потоков и внешнего спроса ослабевает. Это близко к нашей оценке коэффициента тренда в Грузии и выгодно отличается от прогнозируемого медианного показателя "BB" в 3,1%. Общий государственный долг/ВВП упал на 20,4 п. п. в 2021-2022 гг. до 39,8%, вернувшись к допандемическому уровню, чему способствовал сильный дефлятор ВВП и прошлогоднее укрепление валюты. Fitch прогнозирует, что государственный долг упадет до 37,5% ВВП на конец 2023 г. и стабилизируется на уровне 38,2% в 2024-2025 гг. Факторы, которые могут привести к негативному рейтинговому действию Fitch считает, что к снижению рейтинга может привести заметное увеличение внешней уязвимости, например, из-за резкого изменения притока капитала, значительного сокращения международных резервов или устойчивого увеличения дефицита счета текущих операций. Существенное ухудшение внутриполитических или геополитических рисков с неблагоприятными последствиями для экономического роста или политики также являются негативными факторами. Развитие экономики Грузии – три сценария от Нацбанка >>Кроме того, отрицательно на рейтинге может сказаться увеличение отношения государственного долга к ВВП в среднесрочной перспективе, что отражает фискальное ослабление, более слабую среду роста или дальнейшие внешние потрясения. Факторы, которые могут привести к положительному рейтинговому действию Fitch считает, что к повышению рейтинга может привести снижение внешней уязвимости, например, за счет значительного увеличения международных резервов и/или сокращения дефицита счета текущих операций. Отношение государственного долга к ВВП в среднесрочной перспективе становится более низким, например, из-за более устойчивого роста доходов. Кроме того, сильный и устойчивый рост ВВП, ведущий к более высокому ВВП на душу населения без увеличения рисков для макроэкономической стабильности, а также снижение макроэкономических факторов уязвимости, таких как высокий уровень долларизацииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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