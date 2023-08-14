https://sputnik-georgia.ru/20230814/chto-proizoshlo-v-shovi-chast-oppozitsii-vnov-trebuet-sozdaniya-sledstvennoy-komissii-281209748.html

Что произошло в Шови? Часть оппозиции вновь требует создания следственной комиссии

Что произошло в Шови? Часть оппозиции вновь требует создания следственной комиссии

По словам оппозиционеров, у общества есть вопросы в связи с тем, возможно ли было избежать трагедии в Шови 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T11:31+0400

2023-08-14T11:31+0400

2023-08-14T12:44+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Часть оппозиции пытается использовать трагедию на горном курорте Шови в своих политических целях, а требование о создании парламентской комиссии по расследованию – это попытка начать новые спекуляции, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", партия "Лело для Грузии" и лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. По его словам, оппозиция прекрасно знает, что избежать конкретной ситуации было невозможно, и об этом говорят все эксперты. "На таком фоне подобные инициативы еще раз показывают реальные цели оппозиции и реальное лицо оппозиции", – подчеркнул Миканадзе. Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов. На данный момент в состав парламентского большинства входят 84 депутата из 140. Уже известно, что помимо парламентского большинства, создание следственной комиссии также не поддержит партия экс-премьера Грузии Георгий Гахария "За Грузию". В оппозиционной партии "Лело" назвали непонятным позицию партии экс-премьера. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>"Очень важно, чтобы формат следственной комиссии состоялся. В данном случае, если правящая команда не поддержит вопрос создания комиссии, а также часть оппозиции – это не будет благоприятной картиной. Мягко говоря, для меня совершенно непонятна позиция партии Гахария в связи с этим", – заявил член партии "Лело" Григол Гегелия. Как отметил Гегелия, у общества есть вопросы в связи с тем, возможно ли было избежать трагедии в Шови. "По нашему глубокому убеждению, был целый ряд мер, которые можно было предпринять", – отметил Гегелия. По последним данным, в результате оползня погибли 24 человека. Пропавшими без вести считаются 9 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Грузия получит вертолеты поэтапно – спикер парламента >>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шови, тбилиси, георгий гахария, анна долидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, оползень в шови, оползень