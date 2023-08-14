https://sputnik-georgia.ru/20230814/v-gruzii-rastet-chislo-prestupleniy-na-seksualnoy-pochve-281167470.html

В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве

В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве

Максимальный срок за сексуальные преступления в стране может доходить до 20 лет лишения свободы или бессрочного заключения 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T07:01+0400

2023-08-14T07:01+0400

2023-08-14T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Число преступлений на сексуальной почве в период с 1 января по 30 июня 2023 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, говорится в материалах МВД.Всего в Грузии за первое полугодие зафиксировано 242 подобных преступления, из которых раскрыть удалось 163. Наибольший рост зафиксирован среди таких преступлений, как изнасилование и половой контакт с лицом младше 16 лет. За первое полугодие 2023 года правоохранительные органы зафиксировали 90 случаев изнасилования, 60 случаев полового контакта с несовершеннолетними, 50 случаев развратных действий и 31 случай иных действий сексульного характера. Кроме того, в Грузии зафиксировано 11 случаев принуждения к сексуальному контакту. Максимальный срок в Грузии за сексуальные преступления может доходить до 20 лет лишения свободы или бессрочного заключения. Гражданку Грузии задержали в Греции по делу о торговле детьми >>>Между тем в Грузии запущена активная социальная реклама, призывающая к обращению в полицию в случае принуждения к половой связи или при сексуальных домогательствах. Под принуждением к половой связи понимается действие, совершенное с угрозой повреждения имущества, разглашения информации, порочащей репутацию, информации, отражающей личную жизнь, или сведений, способных причинить существенный вред правам указанного лица, либо с использованием беспомощного состояния или материальной, служебной или иной зависимости потерпевшего. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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насилие, грузия, новости, происшествия, преступность в грузии