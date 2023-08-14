https://sputnik-georgia.ru/20230814/vmesto-obedineniya-spekulyatsii--kaladze-nazval-pechalnym-zayavleniya-oppozitsii-o-shovi-281218722.html
Вместо объединения спекуляции – Каладзе назвал печальным заявления оппозиции о Шови
Вместо объединения спекуляции – Каладзе назвал печальным заявления оппозиции о Шови
Использование этой трагедии в политических целях и в лице спекуляций – очень плохо и разрушительно, заявил генсек правящей партии 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T16:03+0400
2023-08-14T16:03+0400
2023-08-14T16:03+0400
грузия
новости
политика
каха каладзе
единое национальное движение
шови
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Заявления со стороны оппозиции о трагедии в Шови – спекуляции и попытка написать себе политические очки, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", партии "Лело для Грузии" и "Для народа". По его словам, лично он и его семья оказались под ударом этих спекуляций, что якобы вертолеты, которые осуществляли поисковую операцию, приехали в Шови, вывезли его детей с территории, а народ бросили. "Во время трагедии, стихии, когда на страну обрушилась такая беда, мы все должны объединиться. Не имеет значения у кого какие политические взгляды. Вместо объединения мы видим спекуляций, кампанию лжи, целенаправленное распространение неправильной информации, введение общества в заблуждение и попытку написать себе политические очки", – подчеркнул Каладзе. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По последним данным, в результате оползня погибли 24 человека. Пропавшими без вести считаются 9 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, каха каладзе, единое национальное движение, шови, оползень в шови
грузия, новости, политика, каха каладзе, единое национальное движение, шови, оползень в шови
Вместо объединения спекуляции – Каладзе назвал печальным заявления оппозиции о Шови
Использование этой трагедии в политических целях и в лице спекуляций – очень плохо и разрушительно, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Заявления со стороны оппозиции о трагедии в Шови – спекуляции и попытка написать себе политические очки, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", партии "Лело для Грузии" и "Для народа".
"Печально, что во время трагедии, вместо объединения, мы видим спекуляции и попытку написать себе политические очки. Хочу еще раз всем принести свои соболезнования – семьям и родственникам погибших. Очень большая трагедия обрушилась на страну. А использование этой трагедии, стихии в политических целях и в лице спекуляций – очень плохо и разрушительно", – заявил Каладзе журналистам.
По его словам, лично он и его семья оказались под ударом этих спекуляций, что якобы вертолеты, которые осуществляли поисковую операцию, приехали в Шови, вывезли его детей с территории, а народ бросили.
"Во время трагедии, стихии, когда на страну обрушилась такая беда, мы все должны объединиться. Не имеет значения у кого какие политические взгляды. Вместо объединения мы видим спекуляций, кампанию лжи, целенаправленное распространение неправильной информации, введение общества в заблуждение и попытку написать себе политические очки", – подчеркнул Каладзе.
По последним данным, в результате оползня погибли 24 человека. Пропавшими без вести считаются 9 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".