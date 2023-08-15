https://sputnik-georgia.ru/20230815/bank-rossii-rezko-povysil-klyuchevuyu-stavku-281252989.html

Банк России резко повысил ключевую ставку

Банк России резко повысил ключевую ставку

Принятое Банком России решение направлено на обеспечение динамики денежно-кредитных условий, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T16:46+0400

2023-08-15T16:46+0400

2023-08-15T16:58+0400

россия

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центральный банк росси

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых, говорится в заявлении Центробанка"Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности", – говорится в заявлении.В документе отмечается, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.В понедельник, 14 августа, ЦБ на фоне резкого ослабления курса рубля объявил о внеочередном заседании совета директоров. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль, евро – 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, экономика, новости, центральный банк росси, ставка рефинансирования