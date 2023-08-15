https://sputnik-georgia.ru/20230815/bank-rossii-rezko-povysil-klyuchevuyu-stavku-281252989.html
Банк России резко повысил ключевую ставку
Банк России резко повысил ключевую ставку
Принятое Банком России решение направлено на обеспечение динамики денежно-кредитных условий, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T16:46+0400
2023-08-15T16:46+0400
2023-08-15T16:58+0400
россия
экономика
новости
центральный банк росси
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых, говорится в заявлении Центробанка"Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности", – говорится в заявлении.В документе отмечается, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.В понедельник, 14 августа, ЦБ на фоне резкого ослабления курса рубля объявил о внеочередном заседании совета директоров. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль, евро – 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, новости, центральный банк росси, ставка рефинансирования
россия, экономика, новости, центральный банк росси, ставка рефинансирования
Банк России резко повысил ключевую ставку
16:46 15.08.2023 (обновлено: 16:58 15.08.2023)
Принятое Банком России решение направлено на обеспечение динамики денежно-кредитных условий, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых, говорится в заявлении Центробанка
"Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности", – говорится в заявлении
.
Ключевая ставка
– минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
В документе отмечается, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.
"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", – говорится в сообщении.
Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.
В понедельник, 14 августа, ЦБ на фоне резкого ослабления курса рубля объявил о внеочередном заседании совета директоров. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль, евро – 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.