https://sputnik-georgia.ru/20230815/chislo-besplatnykh-zaryadnikov-dlya-elektromobiley-v-tbilisi-vyrastet-281244377.html

Число бесплатных зарядников для электромобилей в Тбилиси вырастет

Число бесплатных зарядников для электромобилей в Тбилиси вырастет

На сегодняшний день в разных районах столицы установлено до 60 зарядных устройств 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T13:55+0400

2023-08-15T13:55+0400

2023-08-15T13:55+0400

электромобили

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Тридцать электрических зарядных устройств для электромобилей дополнительно установят в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Мэрия Тбилиси продолжает устанавливать в городе зарядные устройства для электромобилей, что является частью транспортной политики городских властей. По словам Каладзе, поощрение электромобилей – очень важная составляющая реформы по улучшению экологической ситуации в городе. По его словам, на сегодняшний день в разных районах столицы установлено до 60 зарядных устройств, которыми граждане могут пользоваться бесплатно. Новые зарядники установят в десяти районах Тбилиси: пять – в районе Ваке, четыре – в Сабуртало, четыре – в Дидубе, два – в Надзаладеви, два – в Чугурети, три – на Мтацминда, четыре – в Исани, один – в Глдани, три – в Самгори и два – в Крцаниси. Кроме того, по словам Каладзе, 20 зарядных устройств будут размещены на четырех локациях на скоростной автомагистрали, ведущей в направлении Западной Грузии, чтобы сделать использование зарядных устройств для электромобилей более доступным при выезде из города. В частности, две зарядные станции для электромобилей появятся на участке скоростной автомагистрали Терджола-Зестапони, с шестью зарядниками по обеим сторонам дороги. Также на скоростной магистрали рядом с Гори – одна станция с четырьмя зарядными устройствами в западном направлении, одна станция с четырьмя зарядными устройствами на трассе Боржоми-Бакуриани-Ахалцихе. По словам мэра Тбилиси, работу зарядных станций, расположенных за пределами муниципалитета, обеспечивает компания "Сакени Биограпи", которая является дочерней компанией "Висоли групп". Вот уже несколько лет власти Грузии активно продвигают идею перехода на электромобили, что поможет защитить окружающую среду и улучшить экологию. С 2017 года в Грузии увеличили акциз на импорт автомобилей, который зависит от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Самым затратным является импорт машин, с момента выпуска которых прошло более 14 лет. В случае гибридных машин любого года выпуска акциз напротив сократился – на 60%. А электромобили в Грузии акцизом вообще не облагаются. Электромобиль – автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от аккумуляторов или топливных элементов и прочих, а не двигателем внутреннего сгорания. Электромобили отличаются низкой стоимостью эксплуатации. Аккумуляторные батареи служат около трех лет или 85 000 - 100 000 км пробега. У электромобилей пока есть один большой недостаток – необходимость зарядки аккумулятора, которая длится долго и требует специального стационарного оборудования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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электромобили, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе